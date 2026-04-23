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Se ha revelado que la lista de goles de Harry Kane hacía reír a sus compañeros, según un excompañero de la cantera del Tottenham, que señala a la «única persona» que creía en el delantero récord
La trayectoria profesional de Kane: cómo este delantero, autor de récords, llegó a la cima
Kane ingresó en las categorías inferiores del Arsenal a los seis años, hizo una prueba con el Watford y en 2004 llegó al Tottenham. Su olfato goleador llamó la atención, aunque muchos dudaban de su rendimiento en el fútbol profesional.
Sus cesiones a Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester pasaron casi desapercibidas, pero Tim Sherwood confió en su potencial y le dio minutos en el Tottenham desde abril de 2014.
A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás: la temporada 2014-15 le deparó 31 goles en todas las competiciones y el premio al Jugador Joven del Año de la PFA. En 2023, cuando dejó el norte de Londres, era el máximo goleador histórico de los Spurs, con 280 tantos.
Es el máximo goleador de Inglaterra con 78 tantos y, en 140 partidos con el Bayern Múnich, ha sumado 137 goles y dos Bundesligas.
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La única persona que nunca dudó de Kane se llama
Al preguntarle si en la cantera del Tottenham imaginaban el futuro de Kane, M’Poku —ahora en «Yanited» de Angry Ginge en la Baller League UK— dijo a GOAL: «Si digo que sí, mentiría, pero siempre vimos que Harry Kane metía goles a mansalva. Siempre fue un goleador y luego se convirtió en un jugador completo.
Hay que reconocerle el mérito, porque se ha dejado la piel para llegar a ser quien es ahora. Pero la única persona que vio en Harry Kane lo que todos sabemos es [el exdirector de formación y desarrollo de jugadores de la cantera del Tottenham] John McDermott».
Por qué los compañeros de Kane en el Tottenham se rieron de sus primeros objetivos
McDermott, que pasó 15 años trabajando con las futuras estrellas del Tottenham, contribuyó a encauzar a Kane hacia la grandeza. El propio Kane, sin embargo, siempre estuvo convencido de que llegaría a ser alguien especial.
Pocos a su alrededor pensaban lo mismo. M’Poku, al explicar por qué Kane triunfó y otros no, dijo: «Harry tenía muchas ganas y estaba muy decidido. Sabía lo que quería y cómo lograrlo.
Recuerdo un día en el que, en el Spurs, nos pidieron escribir dónde queríamos estar y qué queríamos hacer.
Harry escribió: “Quiero ser el máximo goleador de Inglaterra y de todo”. Algunos se reían, pero él tenía claros sus objetivos y hizo lo imposible por alcanzarlos».
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Kane sigue imparable en su búsqueda de títulos.
Kane siempre ha sido un héroe humilde, seguro de sí mismo y con la suerte de estar en el lugar y momento adecuados con los entrenadores correctos. Aprovechó cada oportunidad para brillar.
A punto de cumplir 33 años y tras capitanear a Inglaterra en el Mundial 2026, Kane no muestra signos de bajar el ritmo. M’Poku, 15 meses mayor, ya retirado, mantiene la forma jugando al fútbol 6 en el Copper Box Arena.
Baller League se transmite en directo todos los lunes desde las 17:00 h en www.youtube.com/@BallerLeagueUK.