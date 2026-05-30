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Se ha revelado: la prima que recibirá cada jugador del PSG si vence al Arsenal y gana la Liga de Campeones
La plantilla del PSG recibió una gran recompensa por su éxito en Europa.
Se informa que los jugadores del París Saint-Germain recibirán unos 1 millón de euros cada uno si vencen al Arsenal y ganan la Liga de Campeones en el Puskas Arena de Budapest.
Según L'Équipe, el plan de primas lo negociaron los capitanes Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Vitinha. El acuerdo, impulsado por el director deportivo Luis Campos, prioriza las recompensas colectivas sobre los incentivos individuales.
Tras ganar 5-0 al Inter en la final anterior, los campeones de Francia buscan su segundo título consecutivo, y un triunfo sobre el Arsenal activaría uno de los mayores pagos colectivos de la historia reciente del club.
- AFP
Enrique insiste en que el trofeo es motivación suficiente
El entrenador del PSG, Luis Enrique, restó importancia a los incentivos económicos y se centró en la oportunidad de hacer historia. El español también destacó la importancia del momento.
«No creo que haya mejor motivación que ganar la Liga de Campeones», declaró Enrique a los periodistas. «Mañana veremos quién es mejor: ambos hemos ganado nuestras respectivas ligas y yo voy a centrarme en lo positivo para mi equipo. Para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos.
«Es una gran motivación. Ya hemos hecho historia como uno de los mejores equipos de Europa. Nunca se sabe cuándo volveremos a una final, así que debemos disfrutarla al máximo».
La cultura colectiva del PSG ocupa un lugar destacado
El nuevo sistema de bonificaciones del PSG asegura que todos los miembros del primer equipo reciban el mismo premio si ganan la competición. A diferencia de antes, ahora se valora el esfuerzo de todo el grupo, no solo de las estrellas. Así, los jugadores no titulares cobrarán lo mismo que los titulares.
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El Arsenal se interpone entre el PSG y otro título europeo
El PSG se centra en la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal en Budapest. El equipo de Enrique busca su segundo título europeo consecutivo para afianzar su estatus entre la élite continental. Para los jugadores, el partido significa gloria deportiva y una importante recompensa económica, pero el mensaje del club es claro: ganar el trofeo es el objetivo principal.