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Se ha revelado la prima que cada jugador del PSG recibirá si vencen al Arsenal y ganan la Liga de Campeones
La plantilla del PSG se lleva una cuantiosa recompensa por su éxito en Europa
Se informa que los jugadores del París Saint-Germain recibirán unos 1 millón de euros cada uno si vencen al Arsenal y ganan la Liga de Campeones en el Puskas Arena de Budapest.
Según L'Équipe, el plan de primas lo negociaron los capitanes Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Vitinha. El acuerdo, impulsado por el director deportivo Luis Campos, prioriza las recompensas colectivas sobre los incentivos individuales.
Los vigentes campeones buscan su segundo título consecutivo tras vencer 5-0 al Inter en la final pasada. Ganar al Arsenal activaría uno de los mayores pagos colectivos de la historia reciente del club.
- AFP
Enrique insiste en que el trofeo es motivación suficiente
El entrenador del PSG, Luis Enrique, restó importancia a los incentivos económicos y se centró en la oportunidad de hacer historia. El español también destacó la importancia del momento.
«No creo que haya mejor motivación que ganar la Liga de Campeones», declaró Enrique a los periodistas. «Mañana veremos quién es mejor: ambos hemos ganado nuestras respectivas ligas y yo voy a centrarme en lo positivo para mi equipo.
«Es una gran motivación. Ya hemos hecho historia como uno de los mejores equipos de Europa. Nunca se sabe cuándo volveremos a una final, así que debemos aprovecharla».
La cultura colectiva del PSG ocupa un lugar destacado
El nuevo sistema de bonificaciones del PSG asegura que todos los miembros del primer equipo cobren lo mismo si ganan la competición. A diferencia de antes, ahora se premia a todo el grupo, no solo a las estrellas. Así, los jugadores no titulares recibirán la misma prima que los titulares.
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El Arsenal se interpone entre el PSG y otro título europeo
El PSG se centra en la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal en Budapest. El equipo de Enrique busca su segundo título europeo consecutivo para afianzar su estatus entre la élite continental. Para los jugadores, el partido significa gloria deportiva y una importante recompensa económica, pero el mensaje del club es claro: ganar el trofeo es el objetivo principal.