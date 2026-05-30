Se ha revelado la prima que cada jugador del PSG recibirá si vencen al Arsenal y ganan la Liga de Campeones

Se informa que los jugadores del París Saint-Germain recibirán unos 1 millón de euros cada uno si vencen al Arsenal y ganan la Liga de Campeones en el Puskas Arena de Budapest.

Según L'Équipe, el plan de primas lo negociaron los capitanes Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Vitinha. El acuerdo, impulsado por el director deportivo Luis Campos, prioriza las recompensas colectivas sobre los incentivos individuales.

Los vigentes campeones buscan su segundo título consecutivo tras vencer 5-0 al Inter en la final pasada. Ganar al Arsenal activaría uno de los mayores pagos colectivos de la historia reciente del club.