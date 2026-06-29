Se ha revelado la enorme oferta salarial que el Fenerbahçe ha hecho a Mason Greenwood, mientras que la Roma corre el riesgo de perder la puja por el delantero del Marsella

La situación de Greenwood da un giro: el delantero, de 24 años y autor de 26 goles esta temporada, quiere marcharse y se lo ha comunicado al Marsella. Su postura rompe con el club, que lo fichó el 18 de julio de 2024 por cinco años y 31,6 millones de euros y no quiere rebajar sus exigencias.

El Marsella pide 55 millones por el inglés, cantidad que refleja sus necesidades financieras y una importante cláusula de reventa. Además, el Manchester United percibirá el 40 % de cualquier traspaso, por lo que el club francés no bajará de esa cifra. Pese al interés europeo, el equipo mediterráneo rechaza ofertas inferiores.



