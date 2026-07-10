Según un comunicado al que han accedido The Athletic y medios belgas, la federación afirma: «Zeno Debast no estará disponible para los cuartos de final. Su club, el Sporting CP, le ha informado de que, desde el punto de vista médico, no se le considera apto para jugar. Esta valoración difiere de la del equipo médico de los Red Devils, así como de las instancias médicas y de seguros de la FIFA».

Es un caso curioso, pues la decisión final sobre las alineaciones suele corresponder al cuerpo técnico y al departamento médico de la federación. Contra España, Nathan Ngoy y Brandon Mechele probablemente volverán a ser titulares en la defensa central.

Antes del partido en Los Ángeles habrá otra reunión entre club y federación para definir el procedimiento en caso de clasificación. Si Bélgica vence a España, se medirá a Francia en semifinales.