¿Se ha presionado deliberadamente al BVB? Al parecer, dos grandes clubes ven una nueva oportunidad en Nico Schlotterbeck

Según estas informaciones, el objetivo de Schlotterbeck sería ajustar las condiciones del contrato a su favor y renegociar el salario y la cláusula de rescisión. Hasta ahora se hablaba de un salario anual de 14 millones de euros y de una cláusula de rescisión de 60 millones de euros que entraría en vigor en 2027.

Entretanto, el jugador de 26 años se está planteando seriamente una opción de salida tras el Mundial. En caso de que la selección alemana tenga un buen torneo, Schlotterbeck querría tener la posibilidad de abandonar el BVB ya este verano y fichar por otro club.

Además, se afirma que, debido a la nueva y confusa situación, el Manchester United y el Liverpool FC se estarían replanteando su fichaje. Ambos clubes ingleses estarían preparados en caso de que el Dortmund y Schlotterbeck no lograran ponerse de acuerdo para continuar su colaboración.