«Se ha ido»: Dietmar Hamann vuelve a criticar duramente al astro del Liverpool Mohamed Salah y recomienda a los Reds que fichen a Michael Olise para sustituirlo
El sistema de juego también tiene un impacto.
Durante la última década, la capacidad de Salah para marcar y crear goles ha sido solo una parte de su contribución, ya que ha permitido a sus compañeros aprovechar el espacio adicional, lo que ha dado lugar a oportunidades de gol para el Liverpool. Sin embargo, esos momentos de brillantez parecen haber desaparecido.
El sistema de juego desarrollado por Arne Slot también contribuye al estilo actual del equipo, lo que dificulta que los delanteros o los extremos brillen, ya que carecen de control sobre el juego. Este control fue lo que les hizo tan buenos la temporada pasada, ya que facilitaba a los atacantes crear ocasiones y, potencialmente, asumir riesgos. El estilo de juego actual les deja demasiado vulnerables en la zaga.
Salah ya no está causando impacto.
Hamman destacó el descenso en el rendimiento de Salah y el Liverpool, aunque sigue esperando que las cosas cambien antes de que termine la temporada.
«Todos están pasando apuros, y el problema con Mohamed Salah es que, en la forma en la que ha estado durante la última década, no solo marcaba y creaba goles, sino que también creaba espacios para los demás. Creo que todos se beneficiaron de eso, y ahora eso se ha acabado porque Salah ya no es la fuerza que era antes. Marcó su primer gol en la liga desde noviembre o así contra el Wolves», declaró Hamman a BOYLE Sports.
«Mohamed Salah lleva pasando apuros desde las Navidades pasadas. Le costaba marcar goles en jugadas abiertas, y eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Puede que marque algún gol aislado, pero sin duda ya no tiene la influencia que solía tener en el Liverpool. Con suerte, veremos alguna pequeña aparición en los últimos nueve o diez partidos para que el Liverpool se coloque entre los cinco primeros. Pero creo que sus mejores días ya han pasado».
El jugador que merece sustituir a Salah
La leyenda alemana ve a Michael Olise como el sustituto perfecto de Mohamed Salah. El delantero del Bayern de Múnich ha mostrado su mejor forma con el club bávaro esta temporada.
«Para el Liverpool, Michael Olise sería el fichaje perfecto porque juega por la banda derecha y se incorpora al juego interior. Ha estado brillante desde que llegó al Bayern de Múnich», explicó Hamman. «Ha estado un poco apagado en las últimas semanas, pero hay otros jugadores que deciden los partidos. Pero ahora que vuelve a empezar la Liga de Campeones, creo que probablemente volveremos a ver lo mejor de él.
«Es un jugador maravilloso. Probablemente no se me ocurra un sustituto más perfecto para Salah que él. El Bayern de Múnich se mostrará reacio a dejarlo marchar porque no creo que tenga una cláusula en su contrato».
Las posibilidades de clasificarse para la UCL están disminuyendo.
A juzgar por el rendimiento del Liverpool esta temporada, Hamman se muestra pesimista sobre las posibilidades del equipo de terminar la temporada en una posición mejor. El Liverpool ocupa actualmente el sexto puesto de la tabla, a tres puntos del Aston Villa, cuarto clasificado. Esta situación le pone en riesgo de quedar excluido de la máxima competición europea.
«Pensaba que podrían terminar cuartos y estar en la Liga de Campeones esta temporada. El resultado de la liga contra los Wolves fue un verdadero bajón. Ahora solo tienen que asegurarse de conseguir los puntos suficientes para terminar entre los cinco primeros, ya que con el quinto puesto sería suficiente. Sin embargo, creo que hay un gran interrogante», dijo Hamman.
