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¿Se ha esfumado el sueño del fichaje de Elliot Anderson por el Manchester United? Sale a la luz la razón principal por la que los «Diablos Rojos» renunciarán al centrocampista inglés valorado en 120 millones de libras
Los Red Devils se muestran reacios ante la valoración
El United quiere al mediocampista inglés de 23 años para reforzar su plantilla, pero las negociaciones están paralizadas por la valoración. Según ESPN, el Forest pide 120 millones de libras, cifra que el United ve excesiva. Aunque tiene fondos, el club no quiere entrar en una subasta con el City que eleve aún más el precio y agote su presupuesto.
- AFP
Financiación estratégica a través de las ventas
Bajo su nueva dirección deportiva, el United quiere mantener una política de fichajes disciplinada, basada en la salida de jugadores de la plantilla actual. Según ESPN, el club planea financiar su fichaje estrella de centrocampista con los 80-90 millones de libras que recauden de las ventas. Así, reservará el presupuesto restante para un segundo mediocampista, un extremo izquierdo y, tal vez, un central o lateral.
La empresa forestal se mantiene firme en el índice de referencia del mercado
El Forest justifica su alta valoración recordando los 115 millones de libras que el Chelsea pagó por Moisés Caicedo, precedente para jóvenes centrocampistas de élite. Consideran a Anderson un activo clave, con contrato hasta 2029 y llamado a brillar en la próxima Copa del Mundo con Inglaterra. Esa postura ha llevado al United a descartar otros objetivos que ya negociaban con el City, pues el equipo de Old Trafford prioriza jugadores que se ajusten a sus planes financieros y tácticos revisados.
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Prueba de fuego en las semifinales de la Europa League
Anderson se centra en triunfar en Europa, con el Forest recibiendo al Aston Villa en la ida de las semifinales de la Europa League. Su actuación podría aumentar el interés del City, mientras el United explora opciones más baratas como Carlos Baleba, Aurélien Tchouameni y Sandro Tonali.