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¿Se ha deteriorado la relación de Trent Alexander-Arnold con el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel? Se desvela la verdad tras la enigmática publicación en Instagram de la estrella del Real Madrid tras su exclusión de la convocatoria
Desmentidos los rumores sobre «Rift»
Tras quedar fuera de la última convocatoria de la selección inglesa, Alexander-Arnold publicó un mensaje en Instagram con el pie de foto «Madrid, y nada más», lo que desató rumores de una posible ruptura. Sin embargo, Rob Dorsett, de Sky Sports, aclaró en X que no hay ningún problema entre el jugador y Tuchel. Señaló que el pie de foto es simplemente una referencia a una famosa canción del Real Madrid y que no pretendía ser una reacción a su no convocatoria, haciendo hincapié en que el exjugador del Liverpool sigue decidido a ganarse su puesto para el Mundial.
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Tuchel responde a las publicaciones de Trent en las redes sociales
En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido amistoso de Inglaterra contra Uruguay, Tuchel salió al paso para acallar los rumores sobre una supuesta ruptura en su relación con el jugador de 27 años tras su reciente exclusión de la convocatoria. Aunque reconoció la frustración que suscitó la publicación del defensa en las redes sociales con un «Bueno, es comprensible», Tuchel confirmó que ambos habían hablado directamente. «Sé que se arma un revuelo cuando se deja fuera a un jugador como Trent», admitió el seleccionador de Inglaterra. «Hablamos por teléfono. Intenté explicarle la situación, pero tiene que aceptarla. Es una decisión muy difícil la que tomamos. No hay duda de su talento, pero fue una decisión deportiva. Quizá, hasta cierto punto, injusta, pero estas decisiones hay que tomarlas».
Tuchel prefiere a White antes que a Alexander-Arnold
En su última convocatoria de 35 jugadores, Tuchel ha apostado por Tino Livramento, Djed Spence y Ben White para reforzar el lateral derecho de Inglaterra, a pesar de la ausencia de Reece James y de la retirada de la selección de tanto Kyle Walker como Kieran Trippier. Al explicar su decisión de convocar a White —incluso tras la baja de Jarell Quansah— en lugar de la estrella del Real Madrid, Tuchel señaló: «La elección recayó en Ben White porque le vi jugar aquí en la final de la copa contra el Man City... Volvió a ser el de siempre desde el primer momento. Fue una oportunidad para conocerle en persona y ver cómo interactúa con el grupo».
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La puerta sigue abierta para el sueño del Mundial
A pesar de su actual exclusión, Tuchel insiste en que Alexander-Arnold sigue siendo candidato para el Mundial, y ha revelado sus planes de seguirlo personalmente en partidos decisivos del Real Madrid. «Me aseguraré de ver algunos partidos... quizá en la Liga de Campeones, para formarme una última impresión», concluyó el entrenador, señalando que, aunque otros están actualmente por delante, la puerta sigue abierta. Con 34 partidos internacionales y un historial de exclusiones en grandes torneos, el defensa se enfrenta a una batalla ya conocida para recuperar su puesto en la selección nacional.