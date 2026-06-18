¿Se ha decidido el futuro de Roberto Martínez? Podría reencontrarse con Cristiano Ronaldo tras el Mundial, pues el seleccionador de Portugal negocia con el Al-Nassr

Según A Bola, Martínez negocia su fichaje como próximo entrenador del Al-Nassr. El técnico español, que dirige a Portugal en el Mundial 2026, dejaría la selección tras el torneo para reemplazar a Jorge Jesús en Riad.

Las conversaciones entre Martínez y el club saudí empezaron antes del Mundial. Con su contrato con la Federación Portuguesa de Fútbol a punto de expirar, el exentrenador del Everton y de Bélgica podría regresar a un banquillo de club por primera vez desde 2016.