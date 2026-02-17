¿Se ha decidido el futuro de Harry Kane? El director del Bayern de Múnich ofrece importantes novedades sobre la cláusula de rescisión del contrato del delantero estrella

Tras mudarse a Alemania en 2023, cuando dejó el Tottenham como máximo goleador histórico del club de la Premier League, Kane firmó un contrato con el Bayern hasta 2027. Ha sido capaz de romper su maldición con los trofeos desde que salió de su zona de confort profesional en su país natal.

Tras conseguir importantes títulos, se sugirió que Kane podría abrirse a otro reto, ya que se prepara para cumplir 33 años en julio. Se reveló que una oferta de 57 millones de libras (77 millones de dólares) sería suficiente para iniciar las negociaciones de traspaso.

Sin embargo, el Bayern siempre ha mantenido la postura de que no tiene intención de desprenderse de su prolífico número 9. Kane ha marcado 126 goles para el club en 131 partidos, ganando dos veces la Bota de Oro y batiendo innumerables récords por el camino.