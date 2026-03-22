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¿Se ha convertido el objetivo de los 1.000 goles de Cristiano Ronaldo en una «obsesión»? Roberto Martínez aborda los temores de que el mejor jugador de todos los tiempos portugués pueda dejar de pasar el balón a sus compañeros
Ronaldo se enorgullece de ser un jugador de equipo
Aunque el cinco veces ganador del Balón de Oro ha sido una figura destacada a lo largo de dos décadas en las que ha batido récords —con el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y el Al-Nassr beneficiándose de su talento, que parece de otro mundo—, este delantero de eterno juventud siempre se ha enorgullecido de ser un jugador de equipo.
No exige nada más que lo mejor de sí mismo y de quienes comparten vestuario con él. Ronaldo quiere triunfar, ya que ha adquirido el gusto por las celebraciones tras ganar trofeos, pero es consciente de que la mayoría de los grandes honores requieren un esfuerzo colectivo para conseguirlos.
El mejor de todos los tiempos portugués sigue en plena forma a sus 41 años y se acerca rápidamente a la cifra de cuatro dígitos en cuanto a goles en competición oficial. Cuenta con 143 tantos con su selección, pero una lesión inoportuna le ha dejado fuera de la última convocatoria de Portugal, la última antes de que se haga la selección para el Mundial.
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¿Supone el objetivo de los 1.000 goles una distracción para Ronaldo?
Se espera que Martínez convoque a CR7 este verano, ya que participará en su sexta fase final de un Mundial, y el técnico español no tiene ninguna preocupación respecto a la concentración de su emblemático capitán. Cuando se le preguntó si preferiría que Ronaldo no tuviera la distracción de los 1.000 goles, Martínez respondió: «No estoy de acuerdo con eso». Si Cristiano hubiera jugado la Eurocopa centrado en marcar un gol para batir otro récord, la asistencia a Bruno Fernandes contra Turquía no habría ocurrido.
«No es cierto que nuestros jugadores tengan en mente récords u objetivos personales. Lo único que vi en la Eurocopa fue un tipo diferente de responsabilidad en los jugadores más experimentados, una responsabilidad máxima para rendir al máximo en el torneo».
Por qué otro récord no afectará al «legado» de Ronaldo
Al ser preguntado de nuevo sobre si un objetivo goleador tan notable podría influir de alguna manera en Ronaldo, Martínez añadió: «No, porque no veo a Cris jugando con la ansiedad o la intención de alcanzar los 1.000 goles. Tanto si tiene 950 como 1.050 goles, su legado es el mismo. No cambiará nada. Eso son habladurías externas».
Al preguntársele si Ronaldo comparte esa mentalidad, habiendo logrado ya tanto al más alto nivel, Martínez continuó diciendo: «Por supuesto. Porque hemos tenido partidos en los que Cris se enfrenta a la portería y busca la asistencia. Es un aspecto que valoro mucho. Es muy importante. Un delantero no solo se dedica a marcar goles, sino a tomar las decisiones correctas dentro del área. Para eso sirven las asistencias. Y las asistencias son más importantes que los goles, en general.
«Estamos hablando de un delantero que lleva 25 goles en 30 partidos. Pero yo valoro mucho más el comportamiento dentro del área. Y Cristiano no tiene esa obsesión de la que habla la gente desde fuera con respecto a su gol número 1.000. Porque su comportamiento no es así. No puedo hablar por el club, pero aquí, con la selección, no es así».
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Rumores sobre fichajes en Arabia Saudí en plena cuenta atrás para el Mundial
Ronaldo ha marcado otros 22 goles con el Al-Nassr esta temporada, en su intento por conseguir su tercera Bota de Oro consecutiva en la Liga Profesional de Arabia Saudí. Se han planteado dudas sobre su futuro en Oriente Medio, tras haber estado de huelga en un momento dado, y se rumorea que en su lucrativo contrato existen cláusulas de rescisión que podrían activarse durante el mercado de fichajes de verano.
Su atención se centrará en la conquista del título mundial durante gran parte de junio y julio, en su intento por emular a su eterno rival, Lionel Messi, y hacerse con el mayor de los trofeos. Ha saboreado los triunfos en la Eurocopa y la Liga de Naciones de la UEFA con Portugal, pero aún no ha experimentado lo que se siente al alzarse con un título mundial.
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