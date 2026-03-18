Gracias a sus goles, que pusieron el 5-2 y el 6-2 en los minutos 56 y 61 respectivamente, el delantero polaco se ha convertido en el jugador de más edad en marcar un doblete en la máxima categoría.
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¡Se ha batido un récord de 16 años! Robert Lewandowski establece una nueva marca en la Liga de Campeones en la goleada del FC Barcelona
Hasta ahora, este récord lo ostentaba la leyenda del fútbol italiano Filippo Inzaghi: cuando marcó sus dos goles con el AC Milan en noviembre de 2010 contra el Real Madrid, «Pippo» tenía 37 años y 86 días. Lewandowski lo ha conseguido ahora con 37 años y 209 días.
Además del polaco, su compañero en el Barça, Lamie Yamal, también ha pasado a los libros de historia. El joven prodigio español marcó de penalti poco antes del final de la primera parte, lo que convierte a Yamal en el jugador más joven (18 años y 350 días) en alcanzar los diez goles en la máxima competición europea.
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El Barcelona gana por goleada al Newcastle United
Dado que, además de Lewandowski y Yamal, también marcaron Raphinha (2), Marc Bernal y Fermín López, los catalanes acabaron imponiéndose merecidamente al Newcastle por 7-2 (3-2) y se clasificaron así para los cuartos de final.
Para el club de la Premier League, los siete goles encajados supusieron incluso un nuevo récord negativo. Los Magpies son, junto al Tottenham Hotspur (en 2019 contra el FC Bayern de Múnich), el único equipo inglés que ha encajado siete goles en un partido de la Liga de Campeones.