¡Se ha batido un récord de 16 años! Robert Lewandowski establece una nueva marca en la Liga de Campeones en la goleada del FC Barcelona

Hasta ahora, este récord lo ostentaba la leyenda del fútbol italiano Filippo Inzaghi: cuando marcó sus dos goles con el AC Milan en noviembre de 2010 contra el Real Madrid, «Pippo» tenía 37 años y 86 días. Lewandowski lo ha conseguido ahora con 37 años y 209 días.

Además del polaco, su compañero en el Barça, Lamie Yamal, también ha pasado a los libros de historia. El joven prodigio español marcó de penalti poco antes del final de la primera parte, lo que convierte a Yamal en el jugador más joven (18 años y 350 días) en alcanzar los diez goles en la máxima competición europea.