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Neymar World Cup dream GFXGOAL
James Westwood

Traducido por

¿Se ha acabado ya el sueño de Neymar en el Mundial? Carlo Ancelotti no puede permitirse correr un riesgo tan grande con la imprevisible superestrella del Santos

Opinion
Neymar
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Brazil vs Croatia
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Neymar volvió a ser noticia en toda Europa la semana pasada después de que se le mencionara como tema de debate en el programa «The Overlap». Gary Neville presentó una nueva sección titulada «Opiniones impopulares» y la inauguró con la siguiente afirmación: «Ningún jugador de la Premier League de toda la historia es mejor que Neymar en su mejor momento».

Roy Keane e Ian Wright respondieron situando a Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney y Eden Hazard por encima de Neymar, antes de que Jill Scott añadiera, inexplicablemente, a Sadio Mané a la lista. Sin embargo, fue el propio Rooney quien asestó el golpe más despectivo.

«Me gusta Neymar, pero nunca lo he visto como un jugador de primerísimo nivel», dijo el icono del Manchester United en el podcast Stick to Football, presentado por Sky Bet. «Como [Lionel] Messi, Ronaldo, ese tipo de categoría. Era bueno en el Barcelona, pero Messi le eclipsaba». Rooney insistió entonces en que Neymar también está por detrás del Mohamed Salah en su mejor momento, lo que al menos provocó la reacción de Wright, quien respondió: «Salah no es mejor que Neymar. Tendré que discutir con Wayne por eso».

La sugerencia de que Neymar nunca fue un «jugador de primerísimo nivel» es absolutamente ridícula. Durante casi siete años, a lo largo de toda su etapa en el Barcelona y los primeros compases en el París Saint-Germain, el delantero brasileño fue el único jugador que pudo hacerle sombra a Messi y Ronaldo. Probablemente, Rooney también debería haber echado un vistazo a algunas estadísticas antes de ser tan descarado, porque solo sumó 17 participaciones en goles más en su carrera en el United que las que logró Neymar en sus etapas en el Barça y el PSG (379 frente a 396), a pesar de haber jugado 200 partidos más.

Si no hubiera sido por las lesiones, ni siquiera habría debate. Por desgracia, estas siempre han complicado el legado de Neymar, y siguen haciéndolo ahora. Es posible que el héroe del Santos nunca consiga cambiar esta narrativa injusta, ya que su sueño de una despedida en el Mundial se ha desvanecido prácticamente por completo, mientras Carlo Ancelotti comienza a concretar sus planes para el torneo de 2026 en Norteamérica.

  • Neymar(C)Getty Images

    El regreso de Santos aún no ha supuesto ningún cambio

    A Neymar no le quedó más remedio que volver al Santos, el club de su infancia, en febrero del año pasado, tras la rescisión de su contrato con el Al-Hilal. Su etapa en Oriente Medio fue un auténtico desastre, ya que nunca se recuperó del todo de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió cuando jugaba con Brasil contra Uruguay en octubre de 2023 (la última vez que vistió la camiseta de su selección), y el Santos fue el único club dispuesto a tenderle una mano, más por nostalgia que por otra cosa.

    En cierta medida, el enorme gasto en el salario de Neymar dio sus frutos para el Santos. Marcó 11 goles y dio cinco asistencias en la temporada 2025, desempeñando un papel clave en la dramática salvación del club de la zona de descenso. El problema fue que sus problemas físicos no remitieron.

    Se perdió 18 partidos en todas las competiciones mientras se recuperaba de un persistente problema en los isquiotibiales, mientras que los desagradables enfrentamientos con la afición amenazaron con agriar por completo su regreso a casa en un momento dado. La tensión acabó por disiparse, pero Neymar se vio obligado a jugar con el dolor de una lesión de rodilla al final de la campaña, antes de someterse a una nueva operación.

    A pesar de las turbulencias, el Santos decidió entonces ampliar el contrato de Neymar hasta diciembre de 2026, lo que le dio nuevas esperanzas de volver a la selección brasileña. Como era de esperar, sin embargo, no duró mucho.

    • Anuncios
  • NeymarGetty Images

    Una noticia bomba sobre la jubilación

    Aunque el Santos tuvo que arreglárselas sin Neymar al inicio de la temporada 2026, este volvió a los terrenos de juego a mediados de febrero, saliendo desde el banquillo en la goleada por 6-0 al Velo Clube en el Campeonato Paulista. Asistió en uno de los dos goles de Gabriel «Gabigol» Barbosa y no dio muestras de haber perdido la confianza, recurriendo a su amplio repertorio de regates para eludir a los rivales en cada ocasión.

    Sin embargo, también fue responsable de un fallo garrafal desde apenas ocho metros y perdió la posesión 15 veces. No fue una actuación especialmente alentadora, teniendo en cuenta además el bajo nivel del rival.

    El jugador de 34 años también fue cuestionado sobre su estado físico tras el partido y se mostró desafiante. CazeTV: «El Santos ha elaborado un plan excelente. Por supuesto, quería volver para ayudar a mi equipo, pero al final preferí descansar para poder volver al 100 %, sin dolor, sin miedo y en plena forma. Estoy contento y aliviado de volver un poco más fuerte que antes. Obviamente, necesito recuperar mi ritmo, pero con perseverancia llegaré al 100 %. Lo estoy tomando paso a paso».

    Neymar concluyó entonces con una gran bomba. «No sé qué me depara el futuro. Es posible que en diciembre quiera retirarme. Vivo el día a día», añadió. «Este año es crucial, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí».

    Hacer públicas sus ideas sobre la retirada suscitó dudas inmediatas sobre si realmente creía que podría volver al 100 %. Quizás su intención era dejar claro que sería su último Mundial, pero es probable que la revelación solo sirviera como otra señal de alarma para Ancelotti, quien ya había dicho en diciembre que no le «debe» nada a Neymar.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    La magistral actuación del Vasco trae consigo más frustración

    Neymar fue titular en el siguiente partido del Santos en el Campeonato Paulista: un encuentro de cuartos de final contra el Novorizontino, club de la segunda división brasileña. Un partido que sobre el papel parecía favorable resultó ser todo lo contrario en la realidad para el Santos, que cayó en una lamentable derrota por 2-1, y Neymar no logró dejar una huella duradera en el encuentro, registrando solo un centro acertado y un pésimo porcentaje de pases completados del 73 %, con ESPN señalándole por un «error absurdo» en la jugada previa al primer gol del equipo local.

    También hubo un momento preocupante en el que Neymar persiguió un balón suelto a un ritmo dolorosamente lento, sin poder evitar que se saliera del terreno de juego. Las imágenes se hicieron virales, y un aficionado declaró que «no puede llegar al Mundial en este estado», mientras que otro afirmó que «[Viktor] Gyokeres es más rápido», en una crítica a la pérdida de velocidad de Neymar.

    La joya de la cantera del Santos acalló a algunos de sus críticos cuatro días después, impulsando al equipo a una victoria por 2-1 en la Serie A contra el Vasco da Gama, marcando los dos goles. El primero fue un precioso remate de primera al segundo palo, y lo coronó con un magnífico toque por encima del portero para asegurar tres puntos cruciales para el Santos. Ningún futbolista del planeta encaja mejor en el adagio «la forma es temporal, la clase es permanente» que Neymar.

    Sin embargo, la frustración casi siempre le sigue, y esta vez no fue diferente. Neymar fue una ausencia sorpresa de última hora en el siguiente partido de liga del Santos, a domicilio ante el Mirassol, al que, según se informa, Ancelotti asistió únicamente para comprobar su progreso. Alegando la gestión de la carga de trabajo como excusa, Neymar ni siquiera se presentó en el estadio, una decisión que, como es comprensible, fue «muy mal recibida» por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), según la CNN.

  • Ancelotti-NeymarGetty/GOAL

    Ancelotti lanza un desafío

    Aunque Neymar volvió a jugar en un partido posterior contra el Corinthians y dio una asistencia en el empate a 1-1 del Santos, eso no fue suficiente para convencer a Ancelotti. No logró realizar ningún tiro a puerta, a pesar de jugar los 90 minutos completos, y solo ganó tres de sus 11 duelos por el balón en el suelo, ante la mirada de dos de los ayudantes de Ancelotti.

    Como era de esperar, el exentrenador del Real Madrid no incluyó a Neymar en su convocatoria definitiva de 26 jugadores para la concentración internacional de marzo. «Neymar no está al 100 % y, por lo tanto, no está en la lista», dijo Ancelotti cuando se le presionó para que explicara la exclusión del capitán del Santos. «Neymar no está al 100 % de su capacidad. Si puede estar al 100 % físicamente, puede estar ahí. Neymar podría estar en el Mundial. Neymar tiene que seguir trabajando, jugando, demostrando sus cualidades y manteniendo una buena condición física».

    Teniendo en cuenta todo, fue un mensaje más que justo. Ancelotti no tenía por qué dejarle la puerta abierta a Neymar en absoluto, y él debería haberle agradecido eso. Basta decir, sin embargo, que no lo hizo.

    «Voy a hablar claro aquí, porque no puedo dejar pasar esto», declaró a los medios de comunicación en un acto celebrado en São Paulo. «Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido seleccionado. Pero el enfoque sigue siendo el mismo, día tras día, sesión de entrenamiento tras sesión de entrenamiento, partido tras partido. Alcanzaremos nuestro objetivo. Todavía queda un último anuncio de la convocatoria y el sueño sigue vivo. Eso es todo, estamos juntos en esto».

    Neymar está delirando si realmente cree que merece ser incluido por delante de cualquiera de los ocho delanteros que ha elegido Ancelotti, incluso del Luiz Henrique del Zenit de San Petersburgo, que solo ha marcado tres goles en 20 partidos de la Premier League rusa esta temporada. Henrique palidece en comparación en cuanto a habilidad, pero es mucho más fiable.

    Esa asombrosa sensación de derecho no ayuda a la causa de Neymar. De hecho, la CNN ha afirmado que la CBF interpretó su arrebato como un intento de crear una dinámica de «nosotros contra ellos» entre sus aficionados, la organización y Ancelotti. No hay forma de saber con certeza si esa era la intención de Neymar, pero lo cierto es que no está anteponiendo la armonía de la selección nacional a sus propios intereses.

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Brasil ya no lo necesita

    Neymar se sacudió la decepción y marcó su tercer gol de la temporada en el partido de la Serie A contra el Internacional la semana pasada, pero el Santos acabó cayendo por 2-1. El resultado final le costó el puesto al entrenador Juan Pablo Vojvoda y dejó al Santos a solo un punto de la zona de descenso.

    El club anunció inmediatamente al exentrenador Cuca como sucesor de Vojvoda, y este se ha puesto rápidamente al día sobre cómo manejar a Neymar. Cuca dejó fuera al internacional brasileño en su primer partido tras su regreso al Cruzeiro, que terminó en un empate a 0-0, y explicó a los periodistas: «Hablé con él en privado. No jugará el domingo porque ha disputado dos partidos seguidos. No podemos correr ese riesgo».

    Si el Santos no puede correr ese riesgo, ¿cómo diablos puede hacerlo Brasil? Al Peixe solo le quedan ocho partidos antes de que Ancelotti dé a conocer su convocatoria definitiva para el Mundial y, según la lógica de Cuca, Neymar solo participará en la mitad de ellos, en el mejor de los casos.

    Aunque marcara cuatro hat-tricks consecutivos, Ancelotti no puede confiar en un Neymar que no está al cien por cien. Tampoco lo necesita. Brasil cuenta con una profundidad de plantilla sin igual en ataque, liderada por Vinicius Junior, que juega en la banda izquierda, la posición preferida de Neymar.

    Gabriel Martinelli también es una mejor opción en ese lado, y Neymar está muy por detrás de Raphinha, Matheus Cunha y João Pedro en la pugna por el puesto de número 10. Ancelotti podría alinearlo como suplente de impacto, pero la presión para utilizarlo con más frecuencia podría crear fácilmente un espectáculo secundario que distraiga a Brasil en su búsqueda de una sexta estrella que ampliaría su récord.

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    Asume el papel de animadora

    Ancelotti debería seguir manteniendo una postura firme con respecto a Neymar, a medida que aumentan los rumores a tres meses del Mundial. La leyenda brasileña Romario se sumó a ellos este fin de semana, declarando a Esporte Espetacular: «Brasil tiene más posibilidades si Neymar está ahí. Si Neymar no está, las posibilidades de Brasil son mucho menores. Si está al 50 %, yo me quedaría con Neymar».

    Neymar también cuenta con el respaldo de su excompañero en la selección brasileña Thiago Silva, quien ha declarado a TNT Sports: «Si Neymar está en forma, tiene que jugar en el Mundial. Dado su nivel actual de juego, tiene que ir. Es indiscutible. Neymar está ahí, en el campo, y para el equipo contrario ya es un auténtico quebradero de cabeza».

    Esa última frase era cierta entre 2010, el año en que Neymar disputó su primer partido de los 128 que ha jugado con la selección, y 2022, cuando marcó un magnífico gol en solitario contra Croacia en los cuartos de final del Mundial de Catar. En una época de vacas flacas para una selección brasileña que carecía del talento de ediciones pasadas, Neymar fue el talismán indiscutible; casi él solo mantuvo al equipo competitivo y se ganó un lugar en la historia al batir el récord de goles de Pelé con la selección.

    Pero Neymar lleva mucho tiempo sin enfrentarse a rivales de talla mundial, y aunque estuviera en plena forma, el periodo de readaptación necesario en el escenario más importante sería demasiado largo. Su prestigio en el fútbol se vería más beneficiado si se retirara ahora de la carrera y se convirtiera en animador de su país en lugar de aferrarse a la selección como un parásito.

    El reconocimiento que se merece por parte de comentaristas pesadillos como Rooney llegará tarde o temprano, debido a la escasez de auténticos inconformistas en el fútbol moderno. Neymar es uno de los mejores jugadores de su generación y no tiene nada que demostrar a nadie. Que le falte una medalla de campeón del mundo no cambia eso.

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