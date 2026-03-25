La aventura de Kevin De Bruyne en Italia podría durar solo una temporada. El Nápoles es consciente de contar en sus filas con un campeón de talla internacional; sin embargo, lo que podría frenar su continuidad en el equipo azul podrían ser los frecuentes problemas físicos que están condicionando su experiencia en la Serie A. En los próximos meses, el estado físico del centrocampista belga será supervisado por el equipo médico y por Antonio Conte; al final de la temporada se realizarán evaluaciones junto con la directiva y el club para decidir si continuar la relación o rescindirla antes de la fecha de vencimiento natural del contrato, prevista para junio de 2027 (con opción para 2028).





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