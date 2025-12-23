¿Se ha acabado la temporada de Alexander Isak? Arne Slot establece un período de recuperación para el fichaje récord del Liverpool tras la cirugía por fractura de fíbula y critica la entrada 'imprudente' de Micky van der Ven
Golpe inoportuno: Isak ha pasado por un momento difícil con el Liverpool
Isak ha soportado un tiempo difícil desde que hizo un movimiento récord a Anfield durante el verano. Una larga saga de transferencias lo vio cambiar el noreste en Newcastle por el noroeste en Merseyside. Llegó con poco entrenamiento de pretemporada bajo su cinturón.
Ha tomado un tiempo para que el Liverpool lo ponga al día. Justo cuando ese proceso se estaba completando, el delantero de 26 años ha sufrido una desafortunada lesión. Isak salió del banquillo para registrar el gol de apertura en una victoria por 2-1 sobre Tottenham. Estuvo en el campo por menos de 15 minutos antes de dirigirse cojeando hacia la mesa de tratamiento.
- (C)Getty Images
¿Jugará Isak de nuevo esta temporada? Actualización de Slot
Isak fue, al encontrar la red, atrapado por una entrada desesperada del defensa del Spurs Micky van de Ven. Slot estaba menos que impresionado con esa entrada y le dijo a los reporteros al hablar sobre el camino a la recuperación que su No.9 ahora está emprendiendo: “Para mí fue una entrada imprudente. Hablé mucho sobre la entrada de Xavi Simons que fue completamente involuntaria. No creo que alguna vez te lesiones con esa entrada. La entrada de Van de Ven si la haces diez veces, creo que diez veces hay una seria posibilidad de que un jugador sufra una lesión grave. Va a ser una lesión larga, un par de meses. Una gran, gran decepción para él y para nosotros.”
Tottenham se redujo a nueve hombres contra Liverpool, con Xavi Simons siendo el primero en irse después de arrastrar los tacos por la parte posterior de la pantorrilla de su compatriota Virgil van Dijk. El apasionado capitán del Spurs, Cristian Romero, se ganó una expulsión tardía por discutir.
Slot opina que Van de Ven también debería haber sido castigado por su entrada sobre Isak, con pocas posibilidades de acercarse al balón. Ahora estará sin su delantero sueco durante varias semanas, con cirugía que se está llevando a cabo por un problema de tobillo y fractura de fíbula.
Liverpool ya está sin su superestrella de 250 goles Mohamed Salah, quien está en la Copa Africana de Naciones con Egipto, Dominik Szoboszlai debe cumplir una suspensión, mientras que Conor Bradley y Cody Gakpo tienen "un 50-50" de posibilidades para una jornada en casa contra el colista Wolves el sábado.
Isak necesita apoyo: Momento difícil para el delantero de £125 millones
Mientras Isak está destinado a quedarse fuera de ese encuentro, y varios más a principios de 2026, Slot cree que un goleador probado de la Premier League regresará antes del final de la temporada. Dijo, cuando se le preguntó si Isak necesita apoyo, ya que sus problemas aumentan, y si todavía tiene un papel que desempeñar en esta temporada: “Sí, lo último que soy. Y lo primero, ha sido un período realmente desafiante y difícil para él, creo.
Cuando te unes a un nuevo club y usualmente cuando te unes a un nuevo club, estás, y él estaba por supuesto, muy emocionado y quieres mostrar de inmediato todas las cualidades que tienes, pero eso fue simplemente imposible.
Quizás nadie entienda, pero si no has entrenado durante tres o cuatro meses a un nivel serio con el equipo y estás jugando en esta liga... en esta liga necesitas estar en la cima de tu juego para impactar en un partido de fútbol.
Eso tomó, lo cual todos sabíamos, meses antes de que pudiéramos llevarlo allí porque no hubo pretemporada, había partidos, partidos, partidos.
Apenas tuvimos tiempo para entrenar, así que siempre supimos que le llevaría tiempo y por eso tiene tanta mala suerte de estar lesionado ahora porque creo que todos vimos con su gol contra West Ham, con este gol [contra Tottenham], que se acercaba cada vez más al jugador que era en Newcastle.”
- Getty
El récord de Isak en Liverpool: Goles y partidos
El gol de Isak contra los Spurs fue solo su tercero para los Reds en 16 apariciones en todas las competiciones. Había anotado 52 en las últimas dos temporadas en Newcastle, lo que convenció a Liverpool para gastar a lo grande. Esperará tener un papel que desempeñar en las competiciones nacionales y continentales hacia el final de su temporada de debut en Anfield.