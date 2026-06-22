¡Se ganó la enemistad de toda una nación! Varela, el nuevo héroe popular de Cabo Verde en el Mundial, era hace tres años una persona non grata

«Siempre había soñado con esto, pero nunca imaginé que ocurriría así», afirmó Varela, quien marcó el 2-2 (1-2) contra Uruguay solo tres minutos después de ingresar, enloqueciendo a este pequeño archipiélago africano del Atlántico: «Marcar mi primer gol con la selección en mi debut mundialista es increíble. No tengo palabras».

“Increíble” define bien la situación de Varela y su selección. La número 63 del ranking ya jugó ante España y Uruguay en el Grupo H y sigue invicta. Hace unos días parecía imposible, pero esta nación de unos 525 000 habitantes puede avanzar a la fase eliminatoria en su debut mundialista e incluso aspirar al primer puesto.

«Por ahora solo pensamos en clasificarnos para la siguiente ronda», afirmó el seleccionador Pedro Leitao Brito, a quien todos llaman «Bubista», de cara al último partido de la fase de grupos contra Arabia Saudí en la madrugada del sábado: «Por muy pequeño que seas, si tienes la voluntad de luchar por lo que quieres, la mayoría de las veces lo consigues».