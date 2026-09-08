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simone Inzaghi - Martinelli - سيموني إنزاجي - جابرييل مارتينيليAI - Gemini

Traducido por

Se fracturó el ala y perdió una plaza de extranjero: ¿cómo se desnudó el Al-Hilal a pesar de los millones del mercado de fichajes?

FEATURES
Al Hilal
Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
Malcom
G. Martinelli
C. Summerville
O. Watkins
M. Meite
A. Radif
Arabia Saudí
Brasil
Países Bajos
Inglaterra
Francia

Nombres resonantes y enormes sumas de dinero, una ecuación de la que el Al Hilal ha sido el principal protagonista en la Roshn Saudi League durante los últimos años, pero que no siempre significa el éxito a la hora de construir un equipo fuerte capaz de conquistar títulos.

Esta ecuación fue repetida por "el Líder" en el último mercado estival: gastó sumas colosales, cercanas a la barrera de los mil millones de riales, e incorporó nombres brillantes de la Premier League, pero no supo construir el equipo de la forma óptima.

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  • Millones del Al Hilal

    El Al-Hilal fichó a 9 jugadores durante el pasado mercado de fichajes de verano, entre ellos un trío extranjero procedente de la Premier League: el brasileño Gabriel Martinelli, del Arsenal; el inglés Ollie Watkins, del Aston Villa; y el neerlandés Crysencio Summerville, del West Ham.

    El trío recién incorporado entró en la lista de los 5 jugadores más caros en la historia del club, junto al brasileño Neymar da Silva, que encabeza la clasificación con una cifra de 90 millones de euros, y su compatriota Malcom, que ocupa el cuarto lugar con 60 millones.

    Por su parte, Martinelli se situó en segunda posición con 70 millones de euros, según el sitio Transfermarkt, seguido de Summerville en tercer lugar con 64,5 millones de euros, y Watkins en la quinta posición con un valor de 58,4 millones de euros.

    Este trío también pasó a figurar entre los 10 fichajes más caros en la historia de la liga saudí, donde Martinelli y Summerville se colocaron en la tercera y cuarta posición, por detrás de Neymar y del colombiano Jhon Durán, mientras que Watkins ocupó el décimo lugar.

    Además del trío extranjero, el Al-Hilal incorporó a 6 jugadores locales, con lo que fichó a 9 jugadores en el pasado mercado de verano, por alrededor de 206 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 900 millones de riales saudíes.

    De este modo, el Al-Hilal se convierte en el equipo que más gastó en fichajes durante el pasado mercado de fichajes de verano, con una diferencia muy amplia respecto al Al-Ahli, que ocupa el segundo lugar, ya que gastó cerca de 84,2 millones de euros según el sitio Transfermarkt.

    • Anuncios
  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Hilal, con el ala rota

    Y pese a este enorme gasto en fichajes, el Al Hilal dejó al descubierto dos posiciones importantes, la primera de ellas la del extremo derecho, donde se quedó sin un jugador extranjero capaz de desempeñarse en esa demarcación como primera opción.

    El Al Hilal decidió sacrificar a su estrella brasileña Malcom, que había ocupado esa posición durante los últimos tres años, tras aceptar su traspaso al club emiratí Al Jazira, sin obtener ninguna contraprestación económica.

    La marcha de Malcom dejó a Sultan Mandash solo en esa posición, con la posibilidad de recurrir al recién llegado desde el Al Feiha, el joven jugador Sabri Dahal, pese a que el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, reveló su deseo de utilizarlo como lateral.

    Quedó claro que la decisión de prescindir del extremo brasileño no fue acertada, sobre todo teniendo en cuenta que tiene solo 29 años, lo que significa que no ha envejecido, además de haber contribuido a 88 goles en 139 partidos con el Al Hilal, de los cuales marcó 47 y dio 41 asistencias.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La balanza del Al Hilal está desequilibrada

    Lo que hizo peor la decisión de la marcha de Malcom es que llegó para poder fichar a su compatriota Gabriel Martinelli, del Arsenal, a pesar de que este último juega principalmente en la posición de extremo izquierdo, la misma posición que ocupa el otro recién llegado, Crysencio Summerville.

    Inzaghi fue preguntado por este asunto en la rueda de prensa que siguió a su victoria sobre Al-Shabab en el derbi de Riad, y afirmó que Martinelli y Summerville se intercambiarán el juego en las bandas derecha e izquierda, dado que ambos juegan principalmente por la izquierda.

    Y aquí viene la pregunta más importante: ¿qué lleva al Al-Hilal, mientras gasta esas enormes sumas de dinero, a fichar a jugadores extranjeros en la misma zona, expulsando al jugador extranjero que se desenvolvía bien en la otra zona del campo?

    En el momento en que Sultan Mandash sea el único extremo derecho en la plantilla del Al-Hilal, lo más probable es que no juegue, en favor de un extremo izquierdo que no puede quedarse como suplente aunque juegue fuera de su posición, entre Summerville y Martinelli.

    El mayor problema aparecerá tras el regreso del capitán Salem Al-Dawsari de la lesión, cuando se encuentre a sí mismo como suplente de dos extremos extranjeros que el Al-Hilal ha fichado en su posición, sin que haya aceptado su marcha a alguno de los clubes de la liga saudí o catarí.

    Es más, la mala planificación se hace aún más evidente después de que el Al-Hilal fichara también a dos extremos locales en la zona izquierda, que quizá nunca vean la luz, que son Nawaf Al-Habashi, del Al-Hazm, y Abdullah Al-Anzi, del Al-Fateh.

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  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    El Al-Hilal sin 8 extranjeros

    En la actualidad, el Al Hilal cuenta en su plantilla con 11 jugadores extranjeros, pero no podrá alinear a 8 de ellos como titulares en ningún partido, pese a que el reglamento lo permite, debido a una mala planificación, concretamente en la posición de delantero centro.

    El Al Hilal prescindió de 4 delanteros en el pasado mercado de fichajes veraniego. Quizás algunos piensen que los más importantes eran el francés Karim Benzema, el brasileño Marcos Leonardo o incluso el uruguayo Darwin Núñez, pero el más importante fue el cuarto jugador.

    Se trata del delantero saudí Abdullah Radif, del que el Al Hilal se desprendió de forma gratuita, para trasladarse al Al Ahli en una operación a coste cero, tras una pugna con su vecino y otro rival tradicional, el Al Ittihad.

    El error que cometió el Al Hilal con la marcha de Radif no radica en que sea mejor que ninguno de los delanteros que permanecen o que se marcharon, sino que tiene que ver con su nacionalidad.

    Radif era una solución ideal para el Al Hilal como delantero suplente del inglés Ollie Watkins en los partidos de la Roshn Saudi League, con el fin de otorgarle la capacidad de aprovechar a los ocho extranjeros en el once titular, en lugar de mantener a uno de ellos como suplente, como ocurre últimamente.

    Inzaghi se ha visto obligado a mantener al marfileño Mohamed Kader Meïté en el banquillo, recurriendo a solo 7 extranjeros en el once titular, para poder contar con él en caso de que decida sustituir a Watkins por cualquier motivo.

    Este dilema comenzó desde el pasado mercado invernal, cuando Abdullah Al Hamdan se marchó al Al Nassr y Radif salió cedido, y pese a que el equipo sufrió por ello en la segunda mitad de la temporada pasada, no resolvió esa crisis en el mercado veraniego.

    Por ese motivo, Inzaghi se verá obligado a recurrir a solo 7 extranjeros en el once titular, o a no colocar un delantero suplente en el banquillo, confiando en la capacidad de los jugadores de banda para ocupar esa posición en caso de necesidad.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un agujero en el corazón

    Otro problema que el mercado de fichajes de verano no resolvió en el Al-Hilal, sino que lo agravó, es la crisis en el eje de la defensa, ya que "El Líder" no fichó a ningún jugador en esa posición, a pesar de que Inzaghi manifestó su deseo de hacerlo.

    El Al-Hilal terminó la temporada pasada con 5 defensas, de los cuales se marchó el español Pablo Marí tras finalizar su cesión, y el turco Yusuf Yazıcı estuvo también cerca de marcharse, antes de dar marcha atrás en los últimos instantes.

    Es cierto que el Al-Hilal cuenta actualmente con 4 defensas, un número que parece adecuado hasta cierto punto, pero la cosa cambia cuando se intensifican las competiciones y aumenta la presión de los partidos, lo que provoca lesiones.

    Lo curioso es que el Al-Hilal sufrió esto de manera temprana, tras la lesión de Ali Lajami y Yusuf Yazıcı, antes de que se les sumara el senegalés Kalidou Koulibaly ante el Al-Ahli, y antes que ellos, Hassan Tambakti acababa de regresar de su lesión.

    Si esto se repite, podría llevar a Inzaghi a recurrir al centrocampista portugués Rúben Neves en esa posición de forma temporal, como hizo ante el Neom, aunque eso hace que el Al-Hilal pierda a su jugador más destacado en el centro del campo.

  • Richard HughesGoal Ar Only GFX

    Liverpool tiene la solución en la mente

    Ahora, tras convertirse el escocés Richard Hughes en el nuevo director deportivo del Al-Hilal, se ha vuelto imperativo para él eliminar la mentalidad con la que operó el club saudí en el mercado durante los dos últimos periodos de fichajes.

    Hughes asumió el cargo de director deportivo en el Al-Hilal después de dos años que pasó en el Liverpool desde 2024, en los que logró cerrar numerosos fichajes de peso, tanto por los nombres como por el nivel.

    Los nombres rutilantes no siempre son la solución, ni tampoco el dinero desorbitado; en cambio, hay que planificar la construcción de un equipo completo, que cuente con elementos destacados en cada posición y que aproveche cada plaza disponible para reforzarse, y no para debilitar a sus rivales.

1ª División
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