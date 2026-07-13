Se fija un objetivo «mínimo» de 116 millones de libras para Florian Wirtz tras sus dos fracasos en la Premier League y el Mundial con el Liverpool y la selección alemana

Al ser preguntado sobre si Wirtz debe alcanzar cifras de dos dígitos en goles y asistencias la próxima temporada, el excentrocampista del Liverpool Murphy —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con BetWright— afirmó: «Por supuesto. La confianza es clave. Se unió a un equipo en plena transición: llegaron nuevos jugadores y otros se marcharon. Cuando el equipo pasó apuros, le costó influir en los partidos.

Adaptarse a una nueva liga y estilo de vida es difícil, incluso para jugadores con gran técnica. Es cierto que tuvo una buena racha a mitad de temporada y mostró su potencial, pero no bastó. Ahora debe dar un paso adelante, no solo por el coste de su fichaje, sino porque Liverpool necesita que sus mejores jugadores rindan al máximo.

«Si juegas en ataque, da igual si eres extremo izquierdo, 10 o derecho: en un 4-2-3-1 o cualquier sistema, debes marcar y asistir en dobles cifras.

Eso es lo mínimo, porque los mejores jugadores de Europa alcanzan esas cifras. Jugar bien sin resultados no gana partidos. No hubo suficientes encuentros clave en los que él marcara la diferencia.

«Creo que físicamente estará mejor y más adaptado a su entorno, lo cual le ayudará. Pero debe dar un paso adelante en una temporada crucial para él.

«Siento que aún le queda mucho por dar, pero el precio no garantiza el éxito. Creo que mejorará y que, si alcanza cifras de dos dígitos en goles y asistencias, marcará de verdad la diferencia. Eso debe ser lo mínimo».