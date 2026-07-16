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Se fija la fecha del diagnóstico definitivo... El mejor y el peor escenario para el futuro de De Jong

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F. de Jong
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El Barça busca un sustituto de la cantera.

Las preocupaciones se acumulan en el Barcelona a medida que se acerca el inicio de la temporada. Las novedades médicas han eclipsado los preparativos técnicos y sumido al cuerpo técnico, liderado por Hans Flick, en la incertidumbre.

Aunque el equipo ya se prepara, todas las miradas están puestas en las próximas horas y en su mediocampista estrella, Frenkie de Jong, cuyo estado podría modificar los planes iniciales.

  • Fecha del diagnóstico definitivo

    Frenkie de Jong, con una lesión de rodilla, se someterá mañana a pruebas para que el Barcelona confirme su diagnóstico, informa Sport.

    Hans Flick y el Barcelona recibieron una mala noticia al reanudar la actividad en la Ciudad Deportiva Juan Gamper para preparar la temporada 2026-27. Aunque aún le quedaban unos días de vacaciones, el centrocampista acudió a las instalaciones del club para someterse a pruebas médicas tras regresar con molestias de la Copa del Mundo.

    Los primeros exámenes confirmaron una grave lesión en la rodilla derecha.

    El periódico afirmó: «Han saltado las alarmas en el club catalán con el jugador holandés, que en las últimas temporadas se ha visto obligado a lidiar con problemas físicos y no ha podido jugar con la regularidad deseada». El club aún no se ha pronunciado a la espera de más pruebas que confirmen el diagnóstico, el tratamiento y los plazos de recuperación.

    Ya se ha reducido el líquido acumulado en la rodilla, y el Barcelona prevé emitir un comunicado el sábado con el diagnóstico y los meses de baja.

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  • El mejor y el peor de los casos

    Sport confirma: «Barcelona y De Jong se someten a la prueba definitiva; se teme que el holandés haya dañado los ligamentos de la rodilla derecha, aunque habría evitado la rotura del cruzado. En el mejor escenario, volvería tras el parón internacional del 21 de septiembre al 6 de octubre, unos tres meses después del Mundial 2026.

    En el peor escenario, se perdería más de cuatro meses.

    De Jong jugó cuatro partidos en este Mundial, sumando 331 minutos entre la fase de grupos y los dieciseisavos, ronda en la que Holanda cayó ante Marruecos en los penaltis.

    Jugó con una protección en la rodilla y, según medios holandeses, recibió varias inyecciones para poder competir.

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  • La solución desde dentro

    Sport añade: «La dirección deportiva, liderada por Deco, no piensa fichar por la lesión de De Jong. Además, busca salida para Marc Casado, quien prefiere quedarse y podría ayudar en el centro del campo.

    Marc Bernal y Gavi son los candidatos principales para acompañar a Pedri en el centro del campo, aunque Eric García o Christensen también podrían actuar allí.

    Finalmente, confían en que Tommy Marques se gane un lugar en el primer equipo durante la pretemporada.

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