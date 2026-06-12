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Se explican los motivos por los que el Arsenal dejó vía libre al Barcelona para fichar a Anthony Gordon por 80 millones de euros, mientras un icono del Newcastle confía en que la estrella inglesa brillará en el Camp Nou
El Barcelona aún no ha ejercido la opción de compra de Rashford por 26 millones de libras.
El acuerdo, inesperado, lleva a Marcus Rashford al Camp Nou como cedido para la 2025-26. El Barça puede hacer la operación permanente por 26 millones de libras (35 millones de dólares).
En vez de pagar esa cifra por un ariete que anotó 14 goles, invirtieron en la velocidad y habilidad de Gordon, extremo izquierdo o falso nueve.
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Se rumoreaba que Gordon estaba interesado en el Liverpool, el club de su infancia, y en el Arsenal.
El jugador de 25 años, formado en la cantera del Everton, afronta un nuevo reto. Se especuló con su regreso al Liverpool, el equipo de su infancia.
Además, el recién coronado campeón de la Premier League, el Arsenal, mostró interés en un futbolista que encajaría a la perfección en los planes de Mikel Arteta si Gabriel Martinelli y Leandro Trossard dejaran el club.
¿Por qué acabó Gordon en el Camp Nou en lugar de en el Emirates Stadium?
Sin embargo, no hubo acuerdo y Gordon salió de su zona de confort. Al preguntarle si le sorprende que los equipos de la Premier no se opusieran más al fichaje millonario del Barcelona, la leyenda del Newcastle Waddle —en colaboración con NewBettingSites.uk— declaró a GOAL: «Se relacionó con el Arsenal, quizá para la banda izquierda, pues no tenían a nadie fijo ahí. Da igual si es Martinelli u otro, no tienen un dueño fijo y piensan: "Esa camiseta es mía". Saka probablemente ocupe la derecha.
El Arsenal quizá buscaba una opción más barata: “No pagaremos 80, 70 o 60 millones”, pensaban.
Ha sido un fichaje inesperado: tal vez les impresionó en los dos partidos contra el Barcelona o vieron algo que les interesó. Con [Lamine] Yamal en una banda y Anthony Gordon en la otra parecen bastante prometedores, pero el tiempo lo dirá.
«En el Newcastle rindió bien; de hecho, sus mejores partidos fueron como nueve. Su velocidad y sus movimientos se adaptaban al juego ofensivo de los ‘Magpies’, similar al del Barça, aunque aquí el factor calor cuenta. Quizá pensaron: “Podemos usarlo como nueve”, porque Lewandowski ya se fue y no tenían muchas opciones.
Se ha hablado de [Julian] Álvarez, del Atlético, pero tal vez prefieran a Gordon para jugar de nueve u once. Sería un buen movimiento del Barça».
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La estrella inglesa Gordon espera brillar junto a Yamal y compañía
Si Gordon rinde al lado de Yamal y el resto del Barcelona, la inversión habrá valido la pena. Tiene todo lo necesario para brillar bajo presión.
Si lo logra, Arsenal y Liverpool podrían preguntarse por qué no hicieron más para retener al internacional inglés —actualmente concentrado con la selección para el Mundial de 2026— en la liga que lo lanzó y demostró que puede competir con los mejores.