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¡Se evitó el colapso del Madrid de Mourinho! Un tardío gol de la victoria de Espi salva a los gigantes titubeantes tras un derrumbe espantoso
Una historia de dos mitades en el Martínez Valero
El Real Madrid se impuso por un ajustado 3-2 al Elche en el Martínez Valero, repitiendo errores ya conocidos al dominar la primera parte antes de coquetear con el desastre tras el descanso. Bajo la dirección creativa de Arda Guler, el Real Madrid se marchó al descanso con una cómoda ventaja de dos goles. Sin embargo, regresó para la segunda mitad sin ambición, energía ni concentración defensiva, lo que permitió a un combativo Elche protagonizar una feroz remontada.
La actuación volvió a generar preocupación por la consistencia del equipo y su tendencia a caer en un ritmo lento cuando defiende una ventaja.
- AFP
El brillo de Guler y las ocasiones falladas
Arda Guler aprovechó la oportunidad en una posición de mediapunta, dirigiendo las jugadas de ataque y abriendo el marcador con una brillante falta directa que entró tras desviarse en el poste y en el portero Dituro. El Real Madrid mereció adelantarse incluso antes, pero Vinicius Junior desaprovechó tres clarísimas ocasiones de uno contra uno ante Dituro por falta de finura. Kylian Mbappe añadió un segundo tanto antes del descanso, firmando su séptimo gol de la temporada tras un peligroso centro de Diomande.
A pesar de dominar las estadísticas de la primera parte, el Real Madrid no logró sentenciar el partido, dejando la puerta completamente abierta a la reacción del Elche.
El Elche reacciona y sorprende al Real Madrid
Elche castigó la complacencia del Real Madrid en la segunda parte, cuando el conjunto visitante se replegó en una línea defensiva muy atrasada y perdió el control del centro del campo. Osorio recortó distancias con un imponente cabezazo a partir de un centro medido a la perfección del suplente Cepeda. El desconcierto en las filas madridistas empeoró cuando una cadena de errores culminó con un brillante disparo-centro de Fer Nino que superó a Thibaut Courtois para poner el 2-2.
El banquillo de Jose Mourinho tardó en introducir ajustes hasta que el marcador quedó igualado, repitiendo los preocupantes patrones vistos anteriormente en la temporada.
- Getty Images Sport
Espi da un paso al frente con el gol de la victoria en los últimos minutos
Con 2-2 en el marcador, Mourinho por fin dejó a un lado la cautela al introducir más pólvora en los minutos finales, dando entrada a Espi y Endrick. La apuesta táctica dio resultado en el minuto 91, cuando Jude Bellingham irrumpió por la izquierda y asistió a Mbappe, que de forma altruista cedió el balón para que Espi marcara el gol de la victoria. Aunque el triunfo rescató tres puntos, dejó al descubierto problemas de fondo que deben corregirse si el Real Madrid quiere seguir siendo competitivo en la lucha por el título.
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