Se estudia restar seis puntos al Southampton por el escándalo del «spygate»

La comisión disciplinaria analizará la sanción impuesta al equipo olímpico femenino de Canadá en 2024 como posible precedente. La FIFA le quitó seis puntos a Canadá por usar un dron para espiar a Nueva Zelanda. Canadá argumentó que la pena era excesiva y recordó la multa de 200 000 libras al Leeds United en 2019 y que el Liverpool no fue sancionado tras un acuerdo secreto de 1 millón de libras con el Manchester City, pero su recurso fue rechazado.

Como las normas de la EFL se han endurecido desde el caso del Leeds, el Southampton podría sufrir una fuerte deducción de puntos la próxima temporada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo respaldó esta línea dura: «Los demandantes no demostraron que la sanción fuera manifiestamente desproporcionada respecto a las infracciones». Deben cumplirse los más altos estándares de probidad. Si no es así, las consecuencias y sanciones que se deriven deben ser severas e incluso pueden ser duras».

Mientras tanto, el Middlesbrough ha citado a su plantilla a una reunión el jueves por la mañana.