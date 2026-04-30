Se esperaba que fuera «uno de los mejores en su posición». ¿Será un fracaso el fichaje para la Bundesliga impulsado por Jürgen Klopp?

Siete meses después de su prometedor anuncio, Bakayoko, fichaje del Leipzig este verano, se conformaría con subir su cuenta de goles en la Bundesliga de dos a tres. Desde su entrevista en Sky, el resto de la temporada ha sido difícil para el jugador de 23 años.

El Leipzig se esforzó mucho para ficharlo, ya que también lo seguían Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen. En el PSV Eindhoven destacó como extremo rápido y habilidoso, y el verano pasado se sintió listo para dar el salto a una de las cinco ligas más fuertes de Europa.

«El fichaje muestra que la constancia y el contacto temprano dan resultados; lo seguimos dos años», explicó el director deportivo del RB, Marcel Schäfer, el verano pasado, subrayando el interés del club. Leipzig intentó traerlo en 2024, pero la operación se cerró un año después. «Le hemos transmitido la sensación de que podemos ayudarle a convertirse en uno de los mejores jugadores en su posición», explicó Schäfer.

El club de la Bundesliga pagó 18 millones de euros por él y le ofreció un contrato hasta 2030. Bakayoko debía convertirse en uno de los referentes del RB a medio plazo, y Jürgen Klopp, director de fútbol global de Red Bull, participó activamente en el fichaje. El exentrenador del BVB y del Liverpool no solo aportó popularidad y carisma; fue su enfoque lo que conquistó al delantero.

«Tuvimos una larga conversación; era la primera vez que me reunía con Jürgen Klopp. Para mí fue algo inusual: no fue que me dijera que fuera a Leipzig o que hiciera esto o aquello. Más bien hablamos de fútbol en general, de mis objetivos y de cómo él me veía», explicó Bakayoko sobre la influencia de Klopp en su fichaje. «Para mí eso fue decisivo, porque se veía que tenía una visión clara y, lo que es más importante, que quiere construir algo grande. Y yo quiero formar parte de ello».