Se esperaba que este fuera el Mundial de Lamine Yamal, sucesor de Messi, pero acabó siendo el de Cubarsí. La profecía de Maldini sobre el mejor defensa de los próximos 20 años

Pau Cubarsí confirma la profecía de Paolo Maldini: es un defensa generacional. Tras subir rápido con el Barcelona —debutó como el más joven de la Liga de Campeones, antes que Dowman y Nwaneri del Arsenal—, a los 19 años ganó el Mundial y el premio al mejor joven. En la final contra Argentina mostró un dominio total de su puesto y un repertorio completo que hacía tiempo no se veía.





ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ EN LA HISTORIA