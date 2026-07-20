Tras este Mundial, el fútbol inicia una nueva era. La despedida de los campeones que se retiran tras el torneo en Norteamérica abre paso a las promesas con las que se identificarán las nuevas generaciones. Un deporte llamado a transformarse gracias a sus próximos protagonistas. Se esperaba que Lamine Yamal brillara, pero por diversas razones el torneo ha terminado siendo la mejor vitrina para otro jugador nacido en 2007.
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Se esperaba que este fuera el Mundial de Lamine Yamal, sucesor de Messi, pero acabó siendo el de Cubarsí. La profecía de Maldini sobre el mejor defensa de los próximos 20 años
LA PROFECÍA
Pau Cubarsí confirma la profecía de Paolo Maldini: es un defensa generacional. Tras subir rápido con el Barcelona —debutó como el más joven de la Liga de Campeones, antes que Dowman y Nwaneri del Arsenal—, a los 19 años ganó el Mundial y el premio al mejor joven. En la final contra Argentina mostró un dominio total de su puesto y un repertorio completo que hacía tiempo no se veía.
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JUGADOR ÚNICO
Formado en elBarcelona con Íñigo Martínez y en la selección española con Aymeric Laporte (con la que ya ganó la Eurocopa 2024), este joven ha madurado a gran velocidad. Aplicado en el marcaje, con personalidad y liderazgo en la zaga, destaca por su visión de juego y su capacidad para iniciar el ataque con pases en profundidad desde atrás.Opta lo confirma: con 671 pases completados en el Mundial, es el segundo mejor creador del torneo, solo por detrás de Rodri (756).
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MEJOR QUE YAMAL
Con menos de 20 años, Cubarsí ya muestra un bagaje de conocimientos y cualidades que lo hacen único, destinado a ser el mejor defensa central del mundo durante años. Sin recurrir a precedentes ilustres ni a comparaciones prematuras, nos encontramos ante algo grandioso, algo generacional, al estilo de Maldini. Desde el 19 de julio de 2026, el fútbol ha entrado en una nueva era. Mientras todos esperaban el pitido final del árbitro Vincic para aclamar a Lamine Yamal como heredero de Leo Messi, el público descubrió a Pau Cubarsí.
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