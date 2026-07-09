Según estasinformaciones, el capitán de la selección alemana sub-21 tendrá un papel mucho más importante bajo las órdenes del seleccionador Vincent Kompany. La idea es que el centrocampista cubra los huecos dejados en la plantilla del club más laureado de Alemania por las salidas de Goretzka y Guerreiro.
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Se espera que se beneficie de las salidas: Vincent Kompany quiere convertir a un joven del FC Bayern en el gran triunfador
Bischof está previsto internamente como sucesor directo de Goretzka y se espera que asuma su papel como tercer centrocampista central. Además, el cuerpo técnico exige al joven la flexibilidad táctica que antes caracterizaba a Guerreiro.
Además, se espera que actúe como lateral izquierdo o incluso en ataque cuando haga falta, lo que, al cubrir las salidas de dos profesionales, le garantizará muchos minutos de juego.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Brown también ayudará en el centro del campo
El regreso de Arijon Ibrahimovic, tras su cesión al 1. FC Heidenheim, aporta profundidad al centro del campo del Múnich. Puede actuar tanto en la mediapunta como de “ocho”.
Además, el recién fichado Nathaniel Brown, defensa con capacidad para actuar también en el mediocampo defensivo, aportará aún más versatilidad en la zona central.
Esta sobrepoblación en el centro del campo podría llevar a la venta inminente de Noel Aseko al Eintracht de Fráncfort.
Bischof se ha consolidado en el FC Bayern como un jugador importante en la rotación.
En su primera temporada en Múnich con Kompany, Bischof se consolidó como pieza de rotación: jugó 39 partidos, 1.700 minutos, y aportó tres goles y tres asistencias.
En el TSG Hoffenheim jugaba en el centro del campo, pero en Múnich, ante la competencia de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Leon Goretzka en el doble seis, Kompany lo alineó como lateral.
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