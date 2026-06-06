El cuerpo técnico aprovecha el último amistoso para dejar de lado la habitual delantera de cuatro y probar nuevas tácticas. Al dar la titularidad a Lucas Paquetá e Igor Thiago, Ancelotti explicó: «Es mi última oportunidad para probarlos; después será muy difícil.

«Paquetá es importante para nosotros porque aporta características diferentes a nuestros otros centrocampistas. Quiero probar a Paquetá y a Igor Thiago para tener más opciones. El sistema con cuatro delanteros está consolidado, pero quiero probar algo nuevo en esta última prueba».