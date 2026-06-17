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Se espera que la exestrella del Manchester United fiche por un equipo de la segunda división española tras dejar el Boca Juniors
Herrera deja Argentina
Según Sport, Herrera ultima su salida del Boca Juniors tras rescindir su contrato el viernes. El centrocampista, de 36 años, disfruta de unas vacaciones en la Patagonia, pero pronto volverá a Buenos Aires para despedirse de sus compañeros.
Su salida allana el camino para su regreso al Real Zaragoza, donde se formó, y que le espera con las puertas abiertas. Ahora se siente más valorado que en 2024, lo que incrementa la posibilidad de que juegue en Segunda División.
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Las lesiones y el legado
En Sudamérica, Herrera sufrió múltiples lesiones. Desde su fichaje por Boca en 2025 se ha perdido 32 partidos por seis lesiones musculares y solo ha jugado 12 encuentros, marcando un gol. Aun así, su palmarés es notable.
En su mejor momento, jugó 189 partidos y marcó 20 goles con el Manchester United, con el que ganó la Europa League y la FA Cup. También disputó 95 partidos con el París Saint-Germain, con el que fue dos veces campeón de Francia, antes de jugar 189 encuentros con el Athletic de Bilbao. El Zaragoza conoce sus recientes problemas físicos, pero confía en que su talento y liderazgo reforzarán el vestuario.
Un fichaje estratégico
El club español ve esta posible incorporación como clave. El director deportivo, Lalo Arantegui, ha sido claro: quieren fichar a su excanterano.
«Como director deportivo, si tengo un 1 % de posibilidades de que Ander esté con nosotros, haré todo lo posible para que esté aquí. Es importante para el club a corto, medio y largo plazo. Pocos jugadores son un ejemplo tan grande que nos ayude a corto y largo plazo. No puedo ser más claro al respecto: si hay una mínima posibilidad, voy a hacerlo», declaró Arantegui el pasado viernes.
Ya se prepara un contrato de un año por el salario mínimo de la división, 35 000 €.
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¿Y ahora qué?
Herrera entrenará estos días en Buenos Aires para mantenerse en forma antes de volver a España en julio. Tras aceptar la propuesta del Zaragoza, su contrato se firmará rápido. Los aficionados confían en que su hijo pródigo les devuelva a la máxima categoría.