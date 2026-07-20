«Se espera que juegue unos minutos»: JJ Gabriel, prodigio de 15 años, ya puede debutar en la Premier League con el Manchester United

El recién nombrado entrenador, Michael Carrick, destaca la importancia de gestionar con cuidado la evolución de Gabriel, pese al creciente entusiasmo que despierta el joven.

«Es muy joven. JJ lo está haciendo muy bien», ha dicho Carrick. «Tiene gran talento y ha hecho una buena temporada con el sub-18. Tenemos mucha fe en él. Pero la paciencia es clave para gestionarlo, ayudarlo a crecer y elegir el momento adecuado para que dé el salto. Ha entrenado bien y es positivo contar con jugadores jóvenes».

El responsable de la cantera, Darren Fletcher, respaldó su progreso, aunque recordó que cada joven sigue un camino distinto.

«Todos pueden participar en la pretemporada, no solo JJ; dependerá de quién más sea seleccionado y de lo que él necesite para crecer. Buscamos que tenga variedad en su desarrollo y que prospere».



