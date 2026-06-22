Se espera que Jude Bellingham aprenda de su choque de personalidades con Thomas Tuchel, mientras el seleccionador de Inglaterra deja claro quién manda

Se ha insinuado que Tuchel nunca confió del todo en el jugador de Birmingham ni en sus excentricidades en la cancha. ¿Fue todo una farsa? El técnico alemán de la selección inglesa parecía dispuesto a seguirle el juego antes de tomar una decisión que quizá ya tenía clara.

Al preguntarle, Mills, exdefensa de los Tres Leones —en nombre de betTOM—, declaró a GOAL: «Claramente hubo un choque de personalidades. Ha pasado un par de veces.

«Obviamente, Tuchel quería dejar claro que él manda y que elige a quien necesita y cuándo. Quizá solo fue una advertencia: “Yo soy el jefe, elijo a quien quiero y, si no te elijo, tendrás que aceptarlo y aprender rápido”.

«Es un jugador excepcional y muy joven; a veces lo olvidamos. Quizá hayan hablado y esto sea parte de su aprendizaje. A medida que adquiera experiencia, Jude madurará».