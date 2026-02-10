AFP
Se espera que José Mourinho reciba una oferta para entrenar a la selección de Portugal tras el Mundial de 2026.
¿Mourinho dejará el Benfica en verano?
Mourinho regresó al Benfica en septiembre para una segunda etapa tras firmar un contrato de dos años con el gigante de la Liga Portugal. Sin embargo, ESPN afirma que la FPF probablemente intentará atraer al técnico de 63 años al puesto internacional más alto tras la marcha de Martínez.
El informe también señala que, si Mourinho abandona el Benfica, el recién destituido entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, es el sustituto más obvio, dado que pasó nueve años en el club como jugador y sigue siendo un entrenador venerado en su país natal tras una etapa repleta de trofeos en el Sporting CP.
- AFP
«Quiero unir a un país en torno a un equipo».
Mourinho expresó su deseo de pasar a la gestión internacional en enero del año pasado, cuando aún estaba al frente del Fenerbahçe en Turquía. «Quiero disputar una Eurocopa o un Mundial y unir a un país en torno a un equipo, como ya he hecho muchas veces con los clubes», declaró en una entrevista con Corriere Dello Sport. «Quiero hacerlo por el fútbol y por lo que este deporte representa. Será increíble».
En agosto, al referirse a los rumores que lo vinculaban con Brasil, aclaró que primero tenía la mirada puesta en el puesto de seleccionador de Portugal, y declaró a Sporty Net: «Mi destino, en lo que respecta a las selecciones internacionales, es disputar un Mundial con la selección portuguesa. Nunca me he planteado entrenar a la selección brasileña. Mi primera experiencia tiene que ser con Portugal, y luego la gente tiene que entender que soy un profesional y que puedo entrenar a otros equipos, pero siempre equipos con los que tengo algo que me conecta. Brasil, obviamente, por la relación histórica entre nuestros países, Inglaterra porque es mi hogar, Italia, donde trabajé durante varios años, pero mi primera experiencia con la selección nacional tiene que ser mía».
Resultados dispares en el Benfica
El Benfica ha tenido una racha irregular desde que Mourinho regresó al equipo, quedando eliminado de las dos copas nacionales y quedando a siete puntos del líder de la Liga portuguesa, el FC Porto, lo que provocó un tenso enfrentamiento con los aficionados en el campo de entrenamiento. Sin embargo, Mourinho logró un milagro en la Liga de Campeones, ya que el Benfica se aseguró una plaza en los octavos de final tras vencer a su antiguo club, el Real Madrid, por 4-2 en la última jornada de la fase de grupos, con un gol dramático del portero Anatoliy Trubin en el minuto ocho del tiempo añadido.
- Getty Images
Mourinho responde a los rumores sobre el Real Madrid
Mourinho también ha sido relacionado con un regreso al Real Madrid, donde Álvaro Arbeloa lidera actualmente el primer equipo. Se ha afirmado que el «objetivo final» del presidente del club, Florentino Pérez, es reunirse con el técnico portugués. Sin embargo, Mourinho descartó esa posibilidad en una entrevista con Sport TV el mes pasado: «No cuenten conmigo para las telenovelas. Hay buenas telenovelas, pero son muy largas; si te pierdes uno o dos episodios, ya no sabes qué está pasando. No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas».
Sin embargo, pronto habrá otro encuentro entre el Real Madrid y Mourinho, ya que el Benfica se enfrentará al gigante español en los playoffs de la Liga de Campeones. El partido de ida se disputará en Lisboa el 17 de febrero, pero antes el Benfica deberá enfrentarse al Santa Clara en la Liga Portugal el viernes.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios