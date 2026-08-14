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Se espera que Frank Lampard evite una decisión «muy dura» en el Coventry, con la leyenda del Chelsea lista para otro intento en la Premier League
Título del Championship tras etapas en Chelsea y Everton
Después de verse rebuscando en la EFL, llegando a caer hasta la League Two en un momento dado, el Coventry ha sido capaz de regresar a la máxima categoría. Mark Robins fue el hombre que puso en marcha ese meteórico ascenso.
Fue relevado sorprendentemente de sus funciones en noviembre de 2024, allanando el camino para que Lampard regresara al banquillo. El exinternacional inglés había pasado más de 12 meses alejado de los banquillos tras su segunda etapa, como técnico interino, en Stamford Bridge.
Se había cuestionado su capacidad durante su etapa en el Everton, después de haber durado previamente menos de dos años en el oeste de Londres, pero el técnico de 48 años ha vuelto a disparar su cotización tras llevar al Coventry al play-off y después al título de la segunda división.
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¿Le darán a Lampard la oportunidad de honrar su nuevo contrato?
Se ha ganado una ampliación de contrato de tres años, que le vincula hasta 2029, así que, ¿mantendrá el Coventry a Lampard incluso si atraviesa una complicada campaña 2026-27, con muchos pronosticando una lucha por la permanencia?
Cuando se le planteó esa pregunta a Hendry, el exdefensa del Coventry, en declaraciones exclusivas a GOAL en asociación con King Casino, dijo: «Bueno, Frank también tiene cierta experiencia como entrenador y técnico en la Premier League. Ha sido jugador en la Premier League y habrá visto cómo ha cambiado el fútbol.
«Ha hecho un trabajo extraordinario con el Coventry. Realmente los ha puesto en el mapa y los ha sacado de la oscuridad, la verdad. Y creo que sería muy, muy duro que no apostaran por Frank.
«Pero lo que pasa con eso es que no creo que a Frank le faltaran ofertas de otros equipos de la Premier League también, equipos que quizá... no voy a decir equipos ascensor porque si eso significa bajar y volver a subir, no estoy diciendo que el Coventry vaya a ser un equipo ascensor, pero si pueden convertirse en un Brighton o un Brentford o un Bournemouth, que no son equipos ascensor, eso es lo máximo a lo que podría aspirar el Coventry.»
Los beneficios de que el Coventry vuelva a la Premier League
Hendry añadió sobre el regreso de los Sky Blues entre la élite: «Por el bien del club, con la cantidad de fondos que se reciben simplemente por ser un club de la Premiership y con los aficionados que van a apoyar a Fulham, Brighton, Bournemouth y Brentford, están viendo a Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Chelsea acudir a sus estadios, y va a ser algo magnífico para ellos.
»Escuchen, hay muchos clubes, clubes más grandes que los equipos que he mencionado, que no están en la Premiership y que creen que deberían estar en la Premiership, y lo entiendo, pero así es la vida. Leicester. ¡Leicester está en la League One! Nunca lo habrías pensado.
»Y se puede retroceder a cuando Blackburn ganó la Prem en la 94-95 y, tantos años después, está en la League One. Han pasado muchos años, pero no tan pocos como desde 2016, cuando Leicester ganó, y 10 años después está en la League One. No te lo podrías haber creído.
»Pero con Coventry, ni por un minuto puedo pensar que se planteen cambiar nada de la cúpula, bueno, Frank Lampard, no lo pensaría ni por un momento, siendo justos».
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Mercado de fichajes y estreno del Arsenal: Coventry en 2026-27
El Coventry ha podido cerrar bastantes operaciones de fichajes este verano, con el ascenso dando un bienvenido impulso a sus arcas. El portero titular Carl Rushworth ha visto cómo su cesión desde el Brighton se convertía en un traspaso definitivo, mientras que Gus Hamer ha regresado a un entorno conocido tras tres temporadas en el Sheffield United.
Los Sky Blues se están preparando para un estreno de máxima exigencia en la Premier League, al volver a zambullirse en lo más profundo, con su campaña 2026-27 programada para arrancar fuera de casa ante el vigente campeón, el Arsenal, el 21 de agosto.
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