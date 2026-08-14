Se ha ganado una ampliación de contrato de tres años, que le vincula hasta 2029, así que, ¿mantendrá el Coventry a Lampard incluso si atraviesa una complicada campaña 2026-27, con muchos pronosticando una lucha por la permanencia?

Cuando se le planteó esa pregunta a Hendry, el exdefensa del Coventry, en declaraciones exclusivas a GOAL en asociación con King Casino, dijo: «Bueno, Frank también tiene cierta experiencia como entrenador y técnico en la Premier League. Ha sido jugador en la Premier League y habrá visto cómo ha cambiado el fútbol.

«Ha hecho un trabajo extraordinario con el Coventry. Realmente los ha puesto en el mapa y los ha sacado de la oscuridad, la verdad. Y creo que sería muy, muy duro que no apostaran por Frank.

«Pero lo que pasa con eso es que no creo que a Frank le faltaran ofertas de otros equipos de la Premier League también, equipos que quizá... no voy a decir equipos ascensor porque si eso significa bajar y volver a subir, no estoy diciendo que el Coventry vaya a ser un equipo ascensor, pero si pueden convertirse en un Brighton o un Brentford o un Bournemouth, que no son equipos ascensor, eso es lo máximo a lo que podría aspirar el Coventry.»



