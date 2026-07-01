Con el marcador 0-2 a favor de los Diablos Rojos en los dieciseisavos del Mundial contra Senegal, Leandro Trossard y Youri Tielemans se enzarzaron durante el «cooling break» del minuto 70.
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¡Se enzarzaron en una pelea durante el partido! Dos jugadores belgas se pelean y luego protagonizan un momento de oro en el Mundial
Lukaku, que había entrado como suplente, tuvo que intervenir para separar a los contendientes. Al principio no quedó claro cuál era el motivo de la disputa.
Poco antes del final, Lukaku acortó distancias (1-2, 86'), y en el último minuto Trossard centró y Tielemans empató (2-2, 90'). Trossard centró al área senegalesa y Tielemans cabeceó el 2-2 (90’). En ese instante, las dos estrellas de la Premier —Trossard, del Arsenal, y Tielemans, del Aston Villa— ya se habían reconciliado. Antes de la prórroga se volvieron a aplaudir.
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Los africanos dominaban a unos inofensivos belgas y se adelantaron con goles de Habib Diarra (25’) e Ismaila Sarr (51’). Sin embargo, los «Red Devils» reaccionaron a tiempo y Trossard y Tielemans forzaron la prórroga.
El exentrenador de la Bundesliga Peter Stöger (1. FC Colonia y Borussia Dortmund), comentarista en laORF, vio en la discusión entre Trossard y Tielemans un factor clave: «A veces se necesita algo así para limpiar el ambiente», explicó el austriaco.
Su análisis se confirmó: en la prórroga Tielemans volvió a ser decisivo. En el 117, el suplente Lamine Camara derribó a Tielemans en un centro. Tras un remate al larguero de Dodi Lukebakio, el VAR concedió penalti, transformado por Tielemans (3-2).
En octavos, Bélgica se medirá la próxima semana al ganador del duelo entre la anfitriona, EE. UU., y Bosnia-Herzegovina.