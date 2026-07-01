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TrossardGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

¡Se enzarzaron en una pelea durante el partido! Dos jugadores belgas se pelean y luego protagonizan un momento de oro en el Mundial

World Cup
Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
Y. Tielemans
L. Trossard
R. Lukaku

La generación dorada de Bélgica parecía fracasar de nuevo en su último intento de ganar un gran torneo, pero una pareja que había causado revuelo apareció y, de forma dramática, Bélgica avanzó a los octavos de final.

Con el marcador 0-2 a favor de los Diablos Rojos en los dieciseisavos del Mundial contra Senegal, Leandro Trossard y Youri Tielemans se enzarzaron durante el «cooling break» del minuto 70. 

  • Lukaku, que había entrado como suplente, tuvo que intervenir para separar a los contendientes. Al principio no quedó claro cuál era el motivo de la disputa.

    Poco antes del final, Lukaku acortó distancias (1-2, 86'), y en el último minuto Trossard centró y Tielemans empató (2-2, 90'). Trossard centró al área senegalesa y Tielemans cabeceó el 2-2 (90’). En ese instante, las dos estrellas de la Premier —Trossard, del Arsenal, y Tielemans, del Aston Villa— ya se habían reconciliado. Antes de la prórroga se volvieron a aplaudir.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los africanos dominaban a unos inofensivos belgas y se adelantaron con goles de Habib Diarra (25’) e Ismaila Sarr (51’). Sin embargo, los «Red Devils» reaccionaron a tiempo y Trossard y Tielemans forzaron la prórroga.

    El exentrenador de la Bundesliga Peter Stöger (1. FC Colonia y Borussia Dortmund), comentarista en laORF, vio en la discusión entre Trossard y Tielemans un factor clave: «A veces se necesita algo así para limpiar el ambiente», explicó el austriaco.

    Su análisis se confirmó: en la prórroga Tielemans volvió a ser decisivo. En el 117, el suplente Lamine Camara derribó a Tielemans en un centro. Tras un remate al larguero de Dodi Lukebakio, el VAR concedió penalti, transformado por Tielemans (3-2).

    En octavos, Bélgica se medirá la próxima semana al ganador del duelo entre la anfitriona, EE. UU., y Bosnia-Herzegovina.