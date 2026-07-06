El Mundial 2026 se ha vuelto una guillotina para los seleccionadores: la presión por los resultados, las altas expectativas y la ampliación a 48 equipos han provocado una ola de despidos y dimisiones tras cada ronda.
Doce entrenadores han dejado sus cargos durante el torneo o justo al terminar la participación de sus selecciones, lo que confirma que el Mundial de 2026 se rige por una única regla: solo los resultados hablan. La guillotina sigue abierta y podría alcanzar a veteranos como Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, tras las peticiones de destitución que surgieron tras la dura eliminación ante Noruega.