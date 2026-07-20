Se dijo que el austriaco pedía unos 15 millones de euros al año, cifra que él negó. Tras la polémica, Hoeneß habló antes de la vuelta de Champions contra el PSG.

«Cuando uno lee lo que supuestamente se publica sobre su salario y sus exigencias, hay que ponerlo en contexto: Konny es un jugador al que aprecio mucho. Es muy importante para el equipo y para la imagen del club. Trabaja mucho por el equipo. Pero no es Maradona», declaró Hoeneß en DAZN: «Lo que gana ahora es algo que muy pocos clubes de Europa pueden pagar. No sé qué le ofrecieron Max (Eberl) y Christoph (Freund), pero seguro que no fue lo que sus asesores pidieron al principio».

Laimer llegó en 2023 del RB Leipzig como agente libre para reforzar el centro del campo, pero se ganó la titularidad como lateral derecho —e incluso izquierdo— gracias a su entrega y potencia física, convirtiéndose en pieza clave para Vincent Kompany.

Para Hoeneß estaba claro: «Es una valoración realista de su valor deportivo y económico. Es alto, pero no es un Harry Kane». A Laimer le importaba el «reconocimiento» en las negociaciones, tal y como subrayó a principios de abril.

A finales de mayo, según Sport1, Hoeneß intervino de nuevo en las negociaciones y fijó los límites económicos del club para un nuevo contrato.

Finalmente, las negociaciones terminaron con éxito y Laimer se queda en Múnich, con un moderado aumento salarial, según «kicker».