En declaraciones a BetGoodwin, el exdelantero inglés Collymore criticó la distribución geográfica que favorece a los anfitriones y pidió reformar el proceso de selección.

«No es justo que México tenga una ventaja física tan grande. La FIFA y Gianni Infantino deben reunirse con las demás federaciones para hacer estos torneos más equitativos.

«Canadá, por ejemplo, es coanfitrión, pero ha tenido que jugar al otro lado de la frontera, en Seattle, mientras que México ha podido quedarse prácticamente en el Azteca, donde solo ha perdido dos veces en más de 80 partidos.

Todos sabemos que la ventaja fisiológica de jugar en altitud es muy real. Eso se conocía de antemano, así que es injusto que un equipo tenga una ventaja física tan grande en lo que debería ser un campo de juego equitativo.

«Opino que hay que revisar todo el sistema. Inglaterra, con la que quizá sea la liga nacional más importante del fútbol mundial, no ha organizado un Mundial en la era moderna de la televisión, mientras que México ya ha organizado tres. Es injusto que un país tenga una ventaja fisiológica tan clara sobre otro».