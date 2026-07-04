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Se dice que México tiene una ventaja «manifiestamente injusta» en el Azteca contra Inglaterra, pero Declan Rice asegura que los Tres Leones están listos para «un estadio más»
La sede del evento suscita polémica
La altitud del Estadio Azteca, a 2.241 metros, ha centrado la atención antes del partido de eliminatoria entre Inglaterra y México. Para los no aclimatados, provoca fatiga rápida y recuperación lenta.
Los críticos cuestionan la equidad del torneo, pues México ha jugado siempre en casa: solo ha perdido dos de 89 partidos oficiales aquí.
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Collymore exige que se revise la organización del evento
En declaraciones a BetGoodwin, el exdelantero inglés Collymore criticó la distribución geográfica que favorece a los anfitriones y pidió reformar el proceso de selección.
«No es justo que México tenga una ventaja física tan grande. La FIFA y Gianni Infantino deben reunirse con las demás federaciones para hacer estos torneos más equitativos.
«Canadá, por ejemplo, es coanfitrión, pero ha tenido que jugar al otro lado de la frontera, en Seattle, mientras que México ha podido quedarse prácticamente en el Azteca, donde solo ha perdido dos veces en más de 80 partidos.
Todos sabemos que la ventaja fisiológica de jugar en altitud es muy real. Eso se conocía de antemano, así que es injusto que un equipo tenga una ventaja física tan grande en lo que debería ser un campo de juego equitativo.
«Opino que hay que revisar todo el sistema. Inglaterra, con la que quizá sea la liga nacional más importante del fútbol mundial, no ha organizado un Mundial en la era moderna de la televisión, mientras que México ya ha organizado tres. Es injusto que un país tenga una ventaja fisiológica tan clara sobre otro».
Rice mantiene la concentración del equipo
A pesar del ruido exterior, Inglaterra ha minimizado las preocupaciones sobre el entorno local. En declaraciones a «Lions’ Den», Rice afirmó que el equipo de Thomas Tuchel lo afronta como un partido fuera de casa, pese al peso histórico del estadio.
Rice afirmó: «Para nosotros será como un partido fuera de casa. Ellos han jugado todos los partidos en México, así que solo debemos ir allí y afrontar lo que se presente.
No nos importa dónde juguemos; para nosotros es solo un estadio. Claro, el Azteca es famoso por la “Mano de Dios” de Maradona y por otros momentos emblemáticos, pero nosotros vamos solo a hacer nuestro trabajo.
«Será increíble, pero solo es otro estadio».
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Nos espera la prueba más dura del torneo
Inglaterra afronta su prueba más dura del torneo ante una selección mexicana, líder y sin encajar gol en sus cuatro partidos. Los Tres Leones, acostumbrados a baja altitud, deben adaptarse ya para evitar una eliminación prematura. Gestionar su energía desde el inicio será clave para frenar a México y alcanzar los cuartos de final.
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