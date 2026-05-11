Se dice que el BVB tiene «las mejores posibilidades»: se desvela el espectacular plan de fichajes de Kennet Eichhorn

Según «Sport Bild», Eichhorn dudaba del estilo de juego del BVB bajo Niko Kovac y prefería fichar por Bayer Leverkusen o RB Leipzig. Ahora, la situación habría cambiado. El Bayern también está interesado, aunque, según kicker, hay desacuerdo interno sobre su fichaje.

Hertha, sin embargo, aún confía en retenerlo un año más. Según Bild, el club berlinés planea venderlo el próximo verano por doce millones de euros y luego repatriarlo cedido por una temporada.

Sin embargo, el plan es poco probable que funcione: según Sport Bild, Eichhorn solo se marchará en verano a un equipo habitual de Champions que le garantice minutos. Una cesión de vuelta a Berlín o un año en Segunda están descartados.

De hecho, si fichara por el BVB, este podría aprovecharlo de inmediato como el mediocentro defensivo que complementa a Felix Nmecha.