Los rumores sobre el interés del BVB por el internacional argentino Marcos Senesi, del AFC Bournemouth de la Premier League inglesa, cobran nuevo impulso. Según informan Sky y Bild, el defensa está siendo «seguido de cerca» por representantes del Borussia Dortmund.
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Se dice que el BVB lo está «siguiendo de cerca»: ¿sustituirá un internacional argentino a Niklas Süle?
Senesi se siente como en casa en el centro de la defensa y, por lo tanto, podría ocupar un puesto que ha cobrado protagonismo debido a los últimos acontecimientos en el BVB: en primer lugar, Aaron Anselmino fue llamado prematuramente para regresar al Chelsea FC en enero. Hace unos días, el capitán Emre Can se rompió el ligamento cruzado y el viernes los amarillos y negros anunciaron que no renovarán el contrato de Niklas Süle, que expira próximamente. Además, sigue sin estar claro si Nico Schlotterbeck (contrato hasta 2027) se comprometerá a largo plazo con el Borussia o si aspirará a un traspaso en verano.
Por lo tanto, se da por hecho que el Dortmund fichará al menos a un defensa central para la próxima temporada. Senesi sería una opción atractiva por varias razones: por un lado, el jugador de 28 años será libre de traspaso en verano debido a que su contrato con los Cherries expira. Senesi es titular indiscutible y esta temporada ha disputado 28 partidos con el noveno clasificado de la Premier League, en los que ha dado cuatro asistencias.
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Marcos Senesi fichó por el Bournemouth procedente del Feyenoord en 2022
Los rumores sobre el interés del BVB por Senesi surgieron por primera vez en febrero. Sin embargo, en aquel momento también se hablaba de que otros clubes de renombre habían puesto sus ojos en este robusto defensa. Entre ellos se mencionaban la Juventus de Turín, el AS Roma, el Brighton & Hove Albion, el Chelsea FC, el Everton FC y el Crystal Palace.
Senesi se formó en su país natal, en el San Lorenzo, y en 2019 dio el salto a Europa. En aquel momento fichó por el Feyenoord de la Eredivisie por siete millones de euros. En 2022 se produjo su traspaso al Bournemouth, que le costó 15 millones de euros.
En 2022, Senesi debutó también con la selección argentina. Tras años sin ser convocado por el seleccionador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, regresó el otoño pasado y disputó su segundo partido internacional absoluto en octubre: en el amistoso contra Venezuela, estuvo sobre el césped los 90 minutos completos.
Sin embargo, según Bild, Senesi no es el único candidato para la defensa del Dortmund: al parecer, el internacional juvenil francés Joane Gadou (19), del RB Salzburgo, también habría despertado interés.
Los fichajes más caros del BVB
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Ousmane Dembélé Delantero Stade Rennes 2016 35,5 millones de euros Sébastien Haller Delantero Ajax de Ámsterdam 2022 31 millones de euros Mats Hummels Defensa FC Bayern 2019 30,5 millones de euros Jobe Bellingham Centrocampista AFC Sunderland 2025 30,5 millones de euros Jude Bellingham Centrocampista Birmingham City 2020 30,15 millones de euros