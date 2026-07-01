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Se desvela: Vitor Pereira se enteró de su despido del Nottingham Forest solo dos minutos antes de que expirara la cláusula de rescisión
La señal de los dos minutos en el City Ground
La etapa de Pereira en el Nottingham Forest acabó de forma repentina y brutal, lo que muestra la implacabilidad del liderazgo de Evangelos Marinakis. TalkSPORTdetalla que la decisión se comunicó por correo electrónico a las 23:58, justo antes de que expirara una cláusula de rescisión que habría encarecido su despido.
El técnico, de 57 años, había llegado en febrero, pero la directiva actuó antes del inicio de la pretemporada. La decisión sorprendió a muchos, pues el club había mostrado interés en renovarle este verano. Según el informe, Pereira preparaba la pretemporada y la noticia le pilló por sorpresa.
- AFP
Glasner se prepara para un rápido regreso
El Forest se ha apresurado a buscar un sucesor, y Glasner está a punto de tomar las riendas. El técnico austriaco se encontraba sin equipo desde que dejó el Crystal Palace al final de la temporada pasada, donde disfrutó de una etapa muy exitosa. Cabe destacar que Glasner llevó a los Eagles a conquistar la UEFA Conference League, una hazaña que les aseguró una plaza en la Europa League de la próxima temporada.
Su fichaje añade un toque irónico a la Premier, pues el Forest ocupó la plaza del Palace en la Europa League la temporada pasada. Su fichaje se ve como un gran golpe de efecto para el Forest, que quiere consolidar lo logrado en la turbulenta pero exitosa temporada 2025-26. El exentrenador del Eintracht de Fráncfort aporta experiencia europea a los Midlands del Este, mientras el club se prepara para otra campaña en la máxima categoría y en competiciones continentales.
Un mandato efímero marcado por altibajos
La salida de Pereira sorprende, pues en 20 partidos alejó al Garibaldi del descenso y llevó al equipo a las semifinales de la Europa League, con un balance de ocho victorias, seis empates y seis derrotas.
Sin embargo, su periodo de desempleo podría ser breve: talkSPORT asegura que el Al-Hilal, uno de los grandes de la Liga Profesional de Arabia Saudí, le ha presentado una oferta contractual muy lucrativa.
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Pereira emite un comunicado tras su sorprendente salida del Forest
En un comunicado emitido ese miércoles, el entrenador portugués admitió que la destitución le había tomado por sorpresa: «Aunque la decisión me ha pillado sin previo aviso, respeto el derecho del club a actuar por su futuro. Naturalmente, estoy decepcionado y triste. Creía en lo que construíamos juntos y me voy orgulloso de lo logrado en estos meses.
«Juntos vivimos un final de temporada inolvidable: salvamos al equipo en la Premier League y llegamos a las semifinales de la Europa League. Guardaré esos momentos para siempre».
La repentina marcha de Pereira y el posible fichaje de Glasner elevan a cinco los entrenadores del Nottingham Forest desde el inicio de la temporada 2025-26; un año caótico en el que Ange Postecoglou reemplazó a Nuno Espírito Santo en septiembre tras ocho partidos sin ganar, luego llegó Sean Dyche en octubre y fue destituido en febrero, allanando el camino para la llegada de Pereira tres días después.