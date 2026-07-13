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Infantino TrumpGetty Images

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¡Se desvela una decisión en solitario cuestionable! El escándalo del Mundial en torno al levantamiento de la sanción a Folarin Balogun se vuelve cada vez más absurdo

World Cup
F. Balogun

Al parecer, el polémico indulto al internacional estadounidense Folarin Balogun en el Mundial lo decidió un solo dirigente.

Según el Times, Mohammad Al-Kamali, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, suspendió unilateralmente y de forma condicional la sanción a Balogun sin consultar a los otros 17 miembros del órgano.

  • La decisión provocó un gran revuelo, pues las tarjetas rojas suelen acarrear automáticamente una suspensión. El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar sobre la expulsión y exigió que se revisara la suspensión. Infantino subrayó posteriormente que la Comisión Disciplinaria de la FIFA es «independiente» y así se lo indicó a Trump.

    Aunque es habitual que un solo miembro resuelva los casos disciplinarios de la FIFA, según el Times Al-Kamali nunca había actuado solo antes. En asuntos relevantes suelen votar tres comisionados. La FIFA y Al-Kamali guardaron silencio ante consultas de varios medios.

    Gracias a ello, Balogun jugó el siguiente partido contra Bélgica, que Estados Unidos perdió 1-4 en octavos de final. La Comisión Disciplinaria invocó el artículo 27, que permite a la FIFA suspender sanciones de forma condicional.

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