¡Se desvela un «hecho increíble» en el Eintracht de Fráncfort! ¿Se avecina un nuevo escándalo en torno al entrenador Albert Riera y a uno de los jugadores clave?

Según el periódico, Riera consideró que el principal punto débil de Burkardt era su porcentaje de grasa corporal. También criticó, a través del segundo entrenador, su trabajo defensivo tras perder el balón.

El jugador, que se sentía en forma y consideraba sus valores solo “ligeramente elevados”, habría dudado de las críticas. Finalmente, envió a su representante a hablar con el director deportivo, Markus Krösche, quien luego habló con Riera para entender lo que tanto había “afectado” al español.

Además, Riera habría recriminado a Burkardt de pasada por haber provocado esa charla. Como consecuencia, Burkardt permaneció en el banquillo hasta casi el final del partido contra el FC Augsburgo, que acabó 1-1. Pese a ello, Riera insiste en que no hay problemas personales: «Jonny está haciendo un trabajo fantástico».