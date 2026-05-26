Se desvela: por qué fracasó el fichaje de Bruno Fernandes por el Tottenham

En el podcast «The Diary Of A CEO», Fernandes reconoció que las negociaciones con el Tottenham estaban muy avanzadas antes de que el Sporting decidiera retenerlo. El centrocampista admitió que deseaba marcharse para cumplir su sueño de jugar en la Premier League.

«Sí, hablé con el Tottenham y estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo», admitió Fernandes. «Luego, en los dos últimos días del mercado, el Sporting dijo: “No lo venderemos; lo necesitamos”.

«Sí, porque quería jugar en la Premier League, la mejor y más competitiva del mundo; la liga de la que todo niño sueña formar parte, con estadios llenos, grandes clubes y jugadores excepcionales.

«Por suerte, mi sueño era jugar en el Man United, pero el Tottenham era la opción que tenía en ese momento y me alegró unirme a ellos porque me mostraron su proyecto».