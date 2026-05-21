Se desvela: por qué Emi Martínez estuvo a punto de retirarse de la final de la Europa League tras un desafortunado incidente durante el calentamiento

Martínez reveló que, durante el calentamiento contra el Friburgo, se fracturó un dedo. El equipo médico lo atendió de urgencia y pudo jugar los 90 minutos, ayudando a la victoria 3-0 de su equipo.

A pesar del dolor, jugó los 90 minutos y el Villa ganó 3-0. Al recordarlo, el portero admitió: «Es la primera vez que me pasa. Hoy me he roto un dedo en el calentamiento, pero todo lo malo tiene algo bueno. Llevo toda la vida haciendo esto y seguiré haciéndolo. ¿Preocuparme? Nunca antes me había roto un dedo. Cada vez que atrapaba el balón, se me escapaba. Pero estas son cosas por las que hay que pasar, y estoy orgulloso de defender al Aston Villa».







