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마테우스 페르난데스 (Mateus Fernandes)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

Se desvela: por qué el Real Madrid descartó a Mateus Fernandes pese a que Jorge Mendes ya tenía un acuerdo total

Fichajes
Real Madrid
M. Fernandes
Tottenham
West Ham
Primera División
Premier League
J. Mourinho

Mateus Fernandes estuvo a punto de fichar por el Real Madrid tras un acuerdo total alcanzado por Jorge Mendes. Aunque José Mourinho lo había marcado como objetivo prioritario, la directiva rechazó el traspaso por su alto coste.

  • El Real Madrid decidió no fichar a Fernandes.

    Según Fichajes, Fernandes iba a fichar por el Real Madrid, pero el club lo descartó. Mourinho lo quería como prioridad para reforzar el centro del campo.

    Fernandes había impresionado tras jugar 36 partidos en la Premier League con el West Ham United la temporada pasada, pero la directiva del Madrid rechazó el fichaje por su alto coste.



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  • Mateus Fernandes West Ham 2025-26Getty

    Un informe revela por qué los grandes clubes de Madrid se echaron atrás

    Según el periodista de Radio Marca, Sergio Valentín, Fernandes era uno de los objetivos preferidos de Mourinho desde el inicio del mercado de fichajes. El técnico presionó para cerrar el fichaje, convencido de que el centrocampista aportaría dinamismo y presencia de área a área a su plantilla.

    Mendes ya había avanzado las negociaciones con el jugador y su club, pero el Madrid renunció al fichaje.

    El Madrid no quiso igualar la oferta que llevó al jugador al Tottenham. Los Spurs pagaron unos 85 millones de libras (98 millones de euros), cantidad que el club español consideró excesiva para esa posición.

  • Diferentes prioridades definieron los planes de Madrid para el centro del campo.

    La decisión ha reavivado el debate sobre la estrategia del centro del campo del Madrid. Mourinho quería una opción más atlética pese a tener a Federico Valverde, Aurélien Tchouameni y Eduardo Camavinga. El club, sin embargo, se centró en fichar a Bernardo Silva. Aunque Mourinho creía que ambos jugadores podían complementarse, el departamento deportivo optó por destinar sus recursos a otros fichajes, lo que puso fin a la operación para contratar a Fernandes.

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  • mourinhoGetty Images

    ¿Qué le depara el futuro al Real Madrid?

    Según el informe, el Madrid no fichará más si no se marcha algún jugador estrella. Aun así, se sigue vinculando a los blancos con Rodri, del Manchester City, y con Enzo Fernández, del Chelsea.