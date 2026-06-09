Getty Images
Traducido por
Se desvela: por qué el joven promesa Kennet Eichhorn ha rechazado el traspaso al Liverpool
Kennet Eichhorn rechaza el proyecto del Liverpool en Anfield
Según el periodista de Sky Sport Alemania Florian Plettenberg, el Liverpool ha fracasado en fichar al joven Kennet Eichhorn. El club de Merseyside trabajó mucho en la operación, pero Plettenberg confirmó el fracaso del acuerdo: «EXCL | Rechazo en las últimas horas: a pesar de los intensos esfuerzos del Liverpool, la joven promesa del Hertha BSC, Kennet Eichhorn, no se incorporará a los Reds».
El club inglés quería llevarlo a Anfield para reforzar sus categorías inferiores con un proyecto atractivo, pero el jugador ha elegido otro camino para su desarrollo inmediato. Así se esfuman las esperanzas del conjunto de la Premier League de ficharlo este verano.
- Getty Images Sport
El atractivo económico no basta
Un club de la Premier League presentó una oferta muy sólida para que el joven dejara su país. Plettenberg reconoció su atractivo y explicó: «El jugador de 16 años ha decidido no fichar por un equipo inglés, a pesar de que la propuesta del Liverpool parecía, en un principio, la más ventajosa, tanto económicamente como por el prestigio del club».
Además, aclaró que la propuesta superaba a la de todos los clubes alemanes interesados. Pese a la tentación económica y al prestigio de Anfield, el joven priorizó su estabilidad deportiva y eligió un entorno familiar.
Leverkusen y Leipzig pujan por una joya valorada en 20 millones de euros.
Tras descartarse la opción inglesa, se desató una feroz pugna nacional por el centrocampista ofensivo, valorado en 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares). Plettenberg, sobre el interés de otros equipos, reveló: «Eichhorn quiere quedarse en Alemania. El Leverkusen presiona para ficharlo, como se informó anoche. El Leipzig aún tiene esperanzas».
Su gran valor se justifica con sus números: 20 partidos y dos goles en 1.358 minutos, repartidos entre 17 encuentros en la 2. Bundesliga, dos en la DFB-Pokal y uno en la U19 Nachwuchsliga.
- Getty Images Sport
Próximos pasos para los Reds
Eichhorn podría cerrar pronto su traspaso a Alemania; el Bayer Leverkusen es el favorito y pagaría 20 millones de euros. Mientras, el Liverpool debe reorientar de inmediato su área de ojeadores para encontrar nuevos talentos y mantener su plan de cantera a largo plazo.