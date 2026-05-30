Se desvela: Liverpool y PSG son los favoritos para fichar a Yan Diomande, por delante de Manchester United y Bayern

El Liverpool lidera la carrera por fichar a Diomande, joven talento del Leipzig. Los Reds buscan un sucesor a largo plazo para Mohamed Salah, y su proyecto de desarrollo coincide con las ambiciones del jugador.

Según el periodista Ben Jacobs, el marfileño prefiere jugar en la derecha, y tanto Liverpool como PSG le ofrecen ese rol.

Manchester United y Bayern Múnich aún lo siguen, pero lo ven más como opción para la izquierda, lo que refuerza a Liverpool y PSG en la pugna.