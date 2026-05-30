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Se desvela: Liverpool y PSG son los favoritos para fichar a Yan Diomande, por delante de Manchester United y Bayern
Liverpool y PSG lideran la carrera por Diomande.
El Liverpool lidera la carrera por fichar a Diomande, joven talento del Leipzig. Los Reds buscan un sucesor a largo plazo para Mohamed Salah, y su proyecto de desarrollo coincide con las ambiciones del jugador.
Según el periodista Ben Jacobs, el marfileño prefiere jugar en la derecha, y tanto Liverpool como PSG le ofrecen ese rol.
Manchester United y Bayern Múnich aún lo siguen, pero lo ven más como opción para la izquierda, lo que refuerza a Liverpool y PSG en la pugna.
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Jacobs explica el panorama de los traspasos
En el pódcast «Born N' Red», Jacobs describió el futuro del joven y explicó por qué Liverpool y PSG tienen ventaja sobre Bayern y United.
«Yan Diomande se siente tentado por el Liverpool o el PSG», dijo Jacobs. «Pero debemos vigilar al Bayern: su objetivo era Anthony Gordon, quien fichó por el Barcelona, así que siguen buscando.
La diferencia con Bayern y Man United es que ambos le ofrecen jugar por la izquierda, mientras que Liverpool y PSG lo ven como extremo derecho, posición que el jugador prefiere ahora mismo. Por eso, Liverpool y PSG parten como favoritos».
La compatibilidad táctica podría decidir el próximo destino de Diomande
La pugna por Diomande se centra más en lo táctico que en lo económico. Varios clubes de élite lo siguen, pero la promesa de que juegue con regularidad en su posición preferida resulta decisiva.
Los ojeadores del Liverpool y el técnico Arne Slot lo ven como extremo derecho, un rol similar al de Salah, y el PSG comparte esa visión, lo que pone a ambos clubes en ventaja en la puja.
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El Liverpool sigue centrado en fichar a su principal objetivo
La prioridad inmediata del Liverpool es convencer a Diomande de que Anfield es el destino ideal para la siguiente etapa de su carrera. Los planes del club para él en la banda derecha podrían resultar cruciales a medida que avanzan las negociaciones.
Si no se concreta, el Liverpool buscaría otras opciones ofensivas, como Bradley Barcola, del PSG, aunque el francés prefiere la izquierda, lo que implicaría modificar los planes actuales.