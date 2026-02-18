Getty Images Sport
¡Se desvela la identidad de «The Secret Footballer»! El exdelantero de la Premier League revela por fin su verdadera identidad
«Secret Footballer» publicó cinco libros además de su columna en el periódico.
La serie «The Secret Footballer» generó mucha intriga durante su emisión, y los aficionados quedaron fascinados con las revelaciones que se ofrecían en una columna semanal de un periódico, que a menudo sacaba a la luz los aspectos más frustrantes del fútbol profesional. También se publicaron cinco libros bajo ese seudónimo, algunos de los cuales eran memorias, pero el secretismo del autor solía provocar debates entre los seguidores. Incluso se crearon grupos en Internet para intentar desvelar el misterio de su identidad, pero eso ha llegado a su fin ahora que Kitson ha revelado que él es el exdelantero de la Premier League que escribió los libros y las columnas del periódico.
Kitson se dio a conocer en el Cambridge United y el Reading, jugando para este último en la Premier League después de que los Royals batieran el récord de más puntos en una sola temporada de la Championship con 106 durante la campaña 2005-06. Más tarde jugaría en equipos como el Stoke City, el Portsmouth, el Sheffield United y el Oxford United, antes de retirarse en 2015 tras un breve paso por el Arlesey Town.
El exdelantero de la Premier League revela su identidad.
En el podcast Liberty Rock Sport, Kitson reveló: «Yo soy The Secret Footballer. Nunca antes lo había dicho en voz alta. Fue una idea que se me ocurrió cuando no estaba contento con la dirección que estaba tomando el fútbol y necesitaba una vía de escape para expresarlo por mi propia salud mental.
Llevo escribiendo desde que era niño. Es una pasión. Como he dicho, quería ser escritor de viajes. Escribir era catártico. Me ayudaba a procesar lo que estaba pasando en el fútbol.
Empezó como algo que no tenía que ver con dar nombres. Se trataba de explicar lo que ocurre en la industria y por qué.
Escribía y dejaba que la gente se formara su propia opinión. Fue divertido durante un tiempo, pero luego me generó una gran ansiedad. Tenía una carrera y un gran contrato. Si me hubieran descubierto, me habrían despedido y marginado. Ahora todo el mundo tiene un podcast y un medio de expresión. En aquel entonces, era algo realmente nuevo.
Cambió el fútbol en este país y provocó cambios radicales en los niveles más altos, de lo que estoy orgulloso. Pero el estrés y la ansiedad fueron inmensos».
La muerte de Gary Speed, clave para el final de «Secret Footballer»
Kitson también habló sobre cómo la muerte de Gary Speed en 2011 influyó en su decisión de poner fin a su carrera como «The Secret Footballer». Speed, excentrocampista del Leeds United, Newcastle United y Bolton Wanderers, entre otros, fue hallado muerto en su casa a los 42 años.
Kitson dijo: «Lo peor que pasó fue cuando escribí una columna sobre salud mental titulada "A veces hay oscuridad detrás de la luz".
«En aquel entonces, nadie hablaba de salud mental en el fútbol. Si lo hacías, te consideraban débil. Dije que había una epidemia de salud mental y predije que era solo cuestión de tiempo que alguien se quitara la vida.
La envié el viernes. Se publicó el sábado. El domingo, Gary Speed fue encontrado muerto. Fue entonces cuando Secret Footballer dejó de ser divertido».
Kitson trabaja como conferenciante motivacional.
Kitson ha probado suerte como comentarista desde que se retiró como jugador, pero ahora trabaja principalmente como conferenciante motivacional en el ámbito de la salud mental.
En 2020, el exdelantero se disculpó con Raheem Sterling tras haber sugerido que el exjugador del Manchester City se había «convertido en blanco» del racismo dos años antes.
Dijo: «Quizás utilicé un lenguaje torpe y por eso pido disculpas. Pero nunca he tolerado ni toleraré ninguna forma de racismo.
Admiro a Raheem por luchar y decir: "No, no voy a tolerar esto". Y estoy de acuerdo con él. Hay que hacer más. Y estoy dispuesto a hacerlo.
Y si él, o cualquiera, quiere discutir ese asunto conmigo, y lo que pretendo hacer, estaré más que encantado de tener esa charla y tranquilizarle a él y a otros jugadores».
