Se desvela la cláusula de rescisión de Cristian Romero, que podría llevarle a abandonar el Tottenham para fichar por dos clubes concretos, mientras el Atlético de Madrid estudia presentar una nueva oferta este verano

A pesar de haber sido objeto de un intenso interés por parte del Atlético de Madrid el verano pasado, Romero optó finalmente por renovar su contrato con el Tottenham en agosto. Esto ocurrió después de que la dirección deportiva del Atlético se negara a satisfacer el precio de venta de 46 millones de libras (55 millones de euros) que los Spurs estaban dispuestos a negociar en ese momento. Para proteger a su jugador estrella, el club londinense ofreció a su capitán un nuevo y lucrativo contrato hasta 2029, convirtiéndolo en la pieza clave de su proyecto para la Liga de Campeones.

Aunque Romero prolongó su compromiso, el campeón del Mundial se aseguró de mantener abiertas sus opciones respecto a un posible fichaje por un equipo español. Según se informa, el defensa central incluyó en su nuevo contrato una cláusula de rescisión específica que solo es aplicable a tres clubes: el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona.

Según informaciones de MARCAy TyCSports, mientras que los Spurs estiman su valor general en unos 70 millones de euros, esta cláusula «preferencial» especial permite al trío español hacerse con sus servicios por una cantidad fija de 60 millones de euros. Se trata de un claro guiño del jugador a sus pretendientes de La Liga, en particular al Atlético.