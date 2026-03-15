Se desvela: el papel que desempeñará Kylian Mbappé en el Real Madrid contra el Manchester City, tras conocerse las últimas noticias sobre su lesión de rodilla antes del partido de la Liga de Campeones

A pesar de su condición de figura clave de los blancos, el informe sugiere que Mbappé probablemente comenzará el partido en el banquillo. Esto sigue el patrón utilizado en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, donde se le utilizó como arma decisiva en los últimos compases del partido. Los informes actuales también indican que el dolor está desapareciendo y que la decisión del cuerpo médico de evitar la cirugía ha quedado justificada por su rápida evolución en Valdebebas.

El entrenador del Real Madrid, Arbeloa, ha sido claro sobre la disponibilidad de su delantero, y declaró antes del partido contra el Elche del sábado: «La situación no es complicada. Está mejorando cada día. Su recuperación avanza como debe. Hemos trazado un plan, y depende de su evolución, pero creo que estará bien. No estará disponible mañana, pero estoy seguro de que viajará a Manchester. Quiero que pueda viajar a Manchester. Veremos cómo está mañana y el domingo, cuando tomaremos una decisión definitiva».