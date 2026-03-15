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Se desvela: el papel que desempeñará Kylian Mbappé en el Real Madrid contra el Manchester City, tras conocerse las últimas noticias sobre su lesión de rodilla antes del partido de la Liga de Campeones
Plan para el regreso de Mbappé al Manchester
La superestrella francesa es consciente de la importancia de esta eliminatoria y no quiere eludir su responsabilidad. Tras seguir un plan de tratamiento conservador durante las últimas tres semanas, la mejoría en su rodilla izquierda es evidente, según informa AS. Aunque quizá aún no esté al 100 % físicamente, los progresos realizados le han abierto las puertas a una inclusión decisiva en la convocatoria para el partido contra el equipo de Pep Guardiola.
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Se espera que desempeñe un papel decisivo en el Etihad
A pesar de su condición de figura clave de los blancos, el informe sugiere que Mbappé probablemente comenzará el partido en el banquillo. Esto sigue el patrón utilizado en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, donde se le utilizó como arma decisiva en los últimos compases del partido. Los informes actuales también indican que el dolor está desapareciendo y que la decisión del cuerpo médico de evitar la cirugía ha quedado justificada por su rápida evolución en Valdebebas.
El entrenador del Real Madrid, Arbeloa, ha sido claro sobre la disponibilidad de su delantero, y declaró antes del partido contra el Elche del sábado: «La situación no es complicada. Está mejorando cada día. Su recuperación avanza como debe. Hemos trazado un plan, y depende de su evolución, pero creo que estará bien. No estará disponible mañana, pero estoy seguro de que viajará a Manchester. Quiero que pueda viajar a Manchester. Veremos cómo está mañana y el domingo, cuando tomaremos una decisión definitiva».
La crisis de lesiones del Real Madrid continúa
Aunque el regreso de Mbappé supone un gran impulso, Arbeloa sigue lidiando con una lista de lesionados que amenaza con descarrilar su lucha por el doblete. La plantilla se ha visto muy mermada, y la convocatoria oficial para la victoria ante el Elche confirma que Jude Bellingham, Rodrygo y Éder Militão siguen fuera de juego junto a David Alaba y Ferland Mendy.
Esta crisis obligó al entrenador a recurrir en gran medida a las estrellas de la cantera de La Fábrica durante la victoria por 4-1. Sin embargo, la moral dentro del equipo sigue por las nubes tras su dominante actuación en el partido de ida contra los hombres de Pep Guardiola, lo que proporciona la motivación necesaria para que aquellos que se están recuperando de sus lesiones superen las últimas etapas de su recuperación.
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Aumenta la expectación ante el enfrentamiento en Etihad
Aunque la atención se centra claramente en Europa, el Madrid se aseguró llegar al choque contra el City con la moral por las nubes tras imponerse por 4-1 al Elche este fin de semana. Esa victoria, en la que destacó un sensacional gol desde lejos de Arda Güler, permitió a Arbeloa rotar su plantilla y dar minutos a los canteranos, al tiempo que daba descanso a las estrellas del primer equipo de cara al desplazamiento a Inglaterra. El regreso de Mbappé, aunque sea como opción desde el banquillo, supone un enorme impulso psicológico para los blancos. Con el potencial de su estrella para dar un empujón en los últimos compases, el Real Madrid parece bien preparado para capear el vendaval del Etihad y continuar su marcha hacia otro título europeo.
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