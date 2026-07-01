El pívot de 213 cm fichó por los Knicks tras el Draft de 2024. Antes, había llamado la atención de los ojeadores de la NBA jugando en el Melbourne United australiano. En su segunda temporada con los Knicks, el jugador de 24 años siguió siendo suplente. En la fase regular disputó 54 partidos, con una media de nueve minutos y algo más de dos puntos por encuentro.

En Filadelfia sus opciones de jugar no serán mayores: Joel Embiid, MVP 2022/23, es titular indiscutible. Los 76ers acabaron séptimos en el Este y cayeron 0-4 ante los Knicks de Hukportis en semifinales de conferencia.